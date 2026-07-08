Pustinjski gigant koji guta šumu i pomjera se svake godine: Fascinantna bitka prirode na obali Francuske

Između Atlantskog okeana i guste borove šume krije se jedno od najvećih prirodnih čuda Evrope – Dina Pila u Francuskoj. Ovaj ogromni pješčani gigant visok više od 100 metara svake godine se pomjera nekoliko metara ka kopnu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zamislite ogromnu pješčanu dinu, visoku poput nebodera, smeštenu između beskrajnog Atlantskog okeana i guste borove šume.

Od ljeta do ljeta, polako se kreće ka kopnu i nemilosrdno zasipa drveće na svom putu. Iako zvuči kao prizor iz daleke šume, to je jedan od najfascinantnijih prirodnih fenomena u Evropi - veličanstvena Dina Pila u Francuskoj.

Nalazi se na atlantskoj obali u opštini La Test-de-Biš u zalivu Arkašon, otprilike 60 kilometara od Bordoa. Kao najveća i najviša živa pješčana dina u Evropi, predstavlja izvanredan prirodni fenomen koji svakog ljeta privlači milione posjetilaca iz cijelog svijeta, piše Punkufer.hr.

Prirodno čudo, staro oko 4.000 godina

Dina je nastala prije oko 4.000 godina, kada su vjetar, talasi i morske struje počeli da talože ogromne količine pijeska na obali. Tokom vijekova, pijesak se akumulirao i formirao moćno pješčano brdo, koje se stalno mijenja i danas.

Za razliku od mnogih drugih dina, koje je vegetacija vremenom očvrsnula, Dina Pila je ostala izuzetno pokretna. Zato je nazivaju živa dina. Njen oblik, visina i lokacija se stalno menjaju pod uticajem vremena.

Izvor: STRINGER / AFP / Profimedia

Dina koja stalno osvaja novi prostor

Jedna od najzanimljivijih karakteristika Dine Pila je njeno stalno kretanje. Svakog ljeta ona se pomjera od jednog do pet metara ka unutrašnjosti kopna i polako prodire u borovu šumu koja se nalazi iza nje.

Na svom putu, ona ispunjava drveće, vegetaciju, pa čak i pojedinačne objekte. Priroda ovdje tiho vodi neuništivu bitku, u kojoj pijesak postepeno osvaja sve više prostora. Ovaj kontinuirani proces fascinira i naučnike i posjetioce, koji lako mogu da posmatraju iz ljeta u ljeto kako se provincija mijenja pred njihovim očima.

Fascinantne razmjere

Dimenzije Dine Pila (Dune du Pilat) zaista su impresivne. Procjenjuje se da sadrži oko 60 miliona kubnih metara pijeska. Njena visina se mijenja tokom ljeta, ali obično iznosi najmanje 103 metra, dok u određenim periodima dostiže čak 115 metara.

Pored visine, impresivni su i njena širina od oko 600 metara, kao i dužina koja se proteže čak tri kilometra. Pogled iz vazduha otkriva veličanstven prizor ogromnog zlatnog talasa koji se uzdiže između Atlantskog okeana i guste šume.

Uspon na vrh dine pruža zadivljujući panoramski pogled. S jedne strane pruža se pogled na Atlantski okean i njegove beskrajne talase, dok se s druge strane prostiru ogromne zelene šume pokrajine Land.

Raj za ljubitelje prirode i paraglajdere

Dinu svakog ljeta posjeti najmanje dva miliona ljudi. Posebno je popularan među ljubiteljima prirode, fotografima i svima koji traže jedinstvena iskustva. Zbog svoje visine i prijatnih vazdušnih struja, Dina Pila je postala jedna od najpopularnijih evropskih destinacija za paraglajding.

U toplijim mjesecima, nebo iznad pješčanog giganta često je ispunjeno šarenim dugama koje lebde iznad Atlantskog okeana i stvaraju spektakularan prizor i za učesnike i za posjetioce na zemlji.

Izvor: Sabine Gudath / imago stock&people / Profimedia

Zaštićeno prirodno područje

Kako bi se očuvala njegova izuzetna prirodna vrijednost, područje Dine Pila (Dune du Pilat) i njena okolina zakonski su zaštićeni. Zaštićeno područje obuhvata približno 6.875 hektara, uključujući šume, priobalna područja i mnoga dragocjena prirodna staništa.

Ovakva zaštita omogućava da se prirodni procesi odvijaju uz minimalan uticaj čovjeka, a istovremeno osigurava da će i buduće generacije moći da se dive ovom jedinstvenom spoju mora, vjetra i pijeska.

Simbol nepokolebljive snage prirode

Dina Pila je mnogo više od popularne turističke atrakcije. Ona je živi dokaz snage prirode koja će oblikovati ovo područje tokom hiljada godina i neprestano ga mijenjati. Dok se pješčana masa polako kreće ka šumi, ona nastavlja da ispisuje svoju priču i inspiriše sve koji je posjete.

Jedinstven spoj Atlantskog okeana, prostrane borove šume i ogromne pješčane dine stvara jedan od najfascinantnijih prirodnih fenomena u Evropi. To je predio koji posjetiocima slikovito pokazuje koliko je priroda moćna, a istovremeno nepredvidiva.