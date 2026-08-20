Mali stan od 45 kvadrata puca od luksuza: Dizajner ga sredio za sebe, ideje su mu fenomenalne

Kad dizajner luksuznih hotela renovira mali stan za sebe, 45 kvadrata izgleda kao da je duplo veće.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Dizajner je transformisao mali stan od 45 kvadrata koji je postao oličenje luksuza.

U kuhinji nema visećih elemenata, pa se odlično slaže sa dnevnim boravkom.

Mali stan od 45 kvadrata je dvostrano orijentisan, pa ima mnogo svjetla, a poseban dragulj je velika terasa na kojoj se nije štedjelo. Zahvaljujući njoj, imate utisak kao da ste odsjeli u nekom luksuznom hotelu.

Taj utisak i ne vara mnogo jer je vlasnik Simone Mongini godinama radio kao dizajner u luksuznim hotelima. Tako je i pristupio uređenju svog doma sa jasnom idejom – svaki element mora biti promišljen, integrisan i prožet osjećajem vrhunskog komfora.

Sam ulaz u stan postavlja ton cijelom prostoru zahvaljujući otmenom mermernom pragu, dok pažljivo ugrađene police i ogledalo na vratima stvaraju iluziju dubine. Uklanjanjem centralnog hodnika i pomjeranjem kuhinje u srce stana dobijena je potpuno nova dinamika.

Kuhinja nije opremljena klasičnim, glomaznim visećim elementima; umjesto toga, frižider i zamrzivač su odvojeni i spušteni na niži nivo, a tanka keramička ploča postavljena na radni sto i iznad njega (backsplash). Na zidu je samo efektna polica, a zahvaljujući ovim detaljima, kuhinja više izgleda kao dio dnevne sobe.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Dnevni boravak predstavlja centralnu tačku stana, a njegov najveći adut je inovativna rotirajuća biblioteka nazvana Libreria Rotante. Ovaj metalni element istovremeno služi kao polica za knjige, držač za televizor i maštovit pregradni zid koji omogućava da gledate TV iz raznih dijelova sobe.

Dnevnu sobu i terasu dijele stakleni paneli od poda do plafona koje zaklanjaju automatizovane motorne roletne, a i tendom iznade terase se upravlja aplikacijom na mobilnom telefonu. Radni sto je sveden, ali opremljen skrivenim detaljima koji olakšavaju posao.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Prelaz ka intimnijem dijelu stana skriven je iza kliznih vrata. Spavaća soba odiše atmosferom butik hotela zahvaljujući ugrađenim plakarima sa ogledalima od poda do plafona, drvenim policama u nišama sa ambijentalnim osvjetljenjem i minimalističkim elementima. U skladu sa ovom estetikom je i kupatilo u kojem su instalacije skrivene, a sanitarije dizajnirane skoro kao umjetnički predmeti. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.