Stan od samo 30 kvadrata ima odvojenu spavaću sobu, funkcionalnu kuhinju, kupatilo s dva ulaza i dovoljno prostora za garderobu.

Izvor: Youtube / Viviendo en...

Mali stan od svega 30 kvadrata pokazuje kako se i na maloj površini može napraviti funkcionalan i udoban životni prostor. Pažljivim rasporedom svaki dio stana dobio je svoju namjenu, bez odricanja od stila i komfora.

Odmah na ulazu nalazi se svijetao dnevni boravak koji objedinjuje nekoliko funkcija. Uz njega je smještena mala kuhinja, dok se pored nje nalazi okrugli trpezarijski sto.

Stolice mogu u potpunosti da se uvuku ispod stola, čime se oslobađa dodatni prostor kada nisu potrebne. Dnevni dio upotpunjuje mala sofa namijenjena odmoru.

Izvor: Youtube / Vivere

Jedno od praktičnih rješenja nalazi se u kupatilu, koje ima čak dva ulaza. Jedna vrata vode iz spavaće sobe, dok se druga nalaze kod ulaza u stan. Iako je kupatilo kompaktno, u njemu su smješteni svi neophodni elementi i prostor je uređen tako da bude praktičan za svakodnevno korišćenje.

Posebnost stana je i izdvojena spavaća soba do koje se dolazi kroz dvokrilna klizna vrata. Iako nije velika, pruža odvojen prostor za odmor i privatnost.

Veliki prozori protežu se gotovo cijelom jednom stranom stana i propuštaju mnogo prirodne svjetlosti. Zahvaljujući tome, prostor djeluje vizuelno veće nego što zaista jeste.

Izvor: Youtube / Vivendo en...

I mali garderober našao svoje mjesto

U stanu se nalazi i manji garderober, dovoljan za uredno smještanje odjeće i obuće. Police i fioke omogućavaju da stvari budu organizovane i da se nered svede na minimum.

Ovaj primjer pokazuje da mala kvadratura ne mora značiti odricanje od funkcionalnosti. Pažljivo osmišljen raspored omogućio je da i stan od 30 kvadrata ima dnevni boravak, kuhinju, trpezarijski dio, kupatilo, izdvojenu spavaću sobu i garderober.

Pogledajte fotografije stana u galeriji.

Vidi opis Stan od samo 30 kvadrata, a ima sve: Pogledajte kako je uređen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube / Vivendo en... Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Lepa i srećna/Mondo)