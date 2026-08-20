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Mađarski sataraš kakav se rijetko pravi kod nas: Luk dinstajte sa slaninom, a papriku dodajte tek pred kraj

Mađarski sataraš kakav se rijetko pravi kod nas: Luk dinstajte sa slaninom, a papriku dodajte tek pred kraj

Izvor Stvar ukusa
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Uživajte u mađarskom satarašu sa slaninom i kobasicom i saznajte kako da pravilno dinstate povrće.

Mađarski sataraš recept Izvor: Shutterstock

Mađarski lečo, veoma podseća na naš sataraš, ali se tradicionalna verzija priprema na nešto drugačiji način. Umjesto da se sve povrće odjednom ubaci u šerpu, sastojci se dodaju postepeno, a kao osnova koristi se svinjska mast.

Poseban ukus daju mu slanina i kobasica, dok paprika ostaje blago čvrsta i sočna. Upravo u tome je jedna od glavnih tajni ovog jela, ne treba žuriti sa dodavanjem povrća. Luk mora prvi da omekša, zatim se dodaje paradajz, a paprika ide pred kraj kako se ne bi raskuvala.

Osnovne informacije

Kuhinja: mađarska

Kategorija: glavno jelo

Porcije / količina: 5

Energetska vrijednost po porciji: 450 kcal

Vrijeme pripreme: 20 min

Vrijeme termičke obrade: 40 min

Ukupno vrijeme: 60 min

Sastojci:

  • 80 g slanine
  • 4 kašike svinjske masti
  • 3 glavice crnog luka
  • 6 paradajza
  • 10 zelenih paprika
  • 2 suve kobasice
  • so i biber po ukusu

Priprema

1. korak: Pripremite povrće

Crni luk očistite i isecite na tanke polumjesece. Paradajz operite, prepolovite i nasjeckajte na kockice. Paprikama uklonite sjemenke i peteljke, pa ih isijecite na trake približne širine jednog prsta. Kobasicu isecite na kolutove, a slaninu na manje komade.

2. korak: Luk ide prvi

U većoj šerpi zagrijte svinjsku mast, pa dodajte luk. Dinstajte ga na umjerenoj temperaturi dok ne omekša i dobije blago zlatnu boju. Ovaj korak nemojte preskakati niti ubrzavati prejakom temperaturom. 

Savjet više:

Svinjska mast daje karakterističan ukus, ali možete koristiti i ulje za blažu verziju.

3. korak: Dodajte slaninu i paradajz

Kada luk omekša, ubacite sjeckanu slaninu i kratko je propržite da pusti masnoću i aromu. Zatim dodajte paradajz, promiješajte i poklopite šerpu. Kuvajte dok paradajz ne omekša.

4. korak: Ubacite paprike

Kada se paradajz raskuva, začinite solju i biberom, pa dodajte paprike. Sve lagano promiješajte i nastavite kuvanje dok paprike ne omekšaju, ali ostanu dovoljno čvrste da se ne pretvore u kašu.

5. korak: Završite kobasicom

Pred sam kraj ubacite kolutove kobasice. Kuvajte još nekoliko minuta, tek toliko da kobasica zagrije jelo i pusti svoj ukus u sos. Gotov lečo poslužite topao, uz svež hljeb.

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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