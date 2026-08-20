Mađarski sataraš kakav se rijetko pravi kod nas: Luk dinstajte sa slaninom, a papriku dodajte tek pred kraj

Uživajte u mađarskom satarašu sa slaninom i kobasicom i saznajte kako da pravilno dinstate povrće.
Mađarski lečo, veoma podseća na naš sataraš, ali se tradicionalna verzija priprema na nešto drugačiji način. Umjesto da se sve povrće odjednom ubaci u šerpu, sastojci se dodaju postepeno, a kao osnova koristi se svinjska mast.
Poseban ukus daju mu slanina i kobasica, dok paprika ostaje blago čvrsta i sočna. Upravo u tome je jedna od glavnih tajni ovog jela, ne treba žuriti sa dodavanjem povrća. Luk mora prvi da omekša, zatim se dodaje paradajz, a paprika ide pred kraj kako se ne bi raskuvala.
Osnovne informacije
Kuhinja: mađarska
Kategorija: glavno jelo
Porcije / količina: 5
Energetska vrijednost po porciji: 450 kcal
Vrijeme pripreme: 20 min
Vrijeme termičke obrade: 40 min
Ukupno vrijeme: 60 min
Sastojci:
- 80 g slanine
- 4 kašike svinjske masti
- 3 glavice crnog luka
- 6 paradajza
- 10 zelenih paprika
- 2 suve kobasice
- so i biber po ukusu
Priprema
1. korak: Pripremite povrće
Crni luk očistite i isecite na tanke polumjesece. Paradajz operite, prepolovite i nasjeckajte na kockice. Paprikama uklonite sjemenke i peteljke, pa ih isijecite na trake približne širine jednog prsta. Kobasicu isecite na kolutove, a slaninu na manje komade.
2. korak: Luk ide prvi
U većoj šerpi zagrijte svinjsku mast, pa dodajte luk. Dinstajte ga na umjerenoj temperaturi dok ne omekša i dobije blago zlatnu boju. Ovaj korak nemojte preskakati niti ubrzavati prejakom temperaturom.
Svinjska mast daje karakterističan ukus, ali možete koristiti i ulje za blažu verziju.
3. korak: Dodajte slaninu i paradajz
Kada luk omekša, ubacite sjeckanu slaninu i kratko je propržite da pusti masnoću i aromu. Zatim dodajte paradajz, promiješajte i poklopite šerpu. Kuvajte dok paradajz ne omekša.
4. korak: Ubacite paprike
Kada se paradajz raskuva, začinite solju i biberom, pa dodajte paprike. Sve lagano promiješajte i nastavite kuvanje dok paprike ne omekšaju, ali ostanu dovoljno čvrste da se ne pretvore u kašu.
5. korak: Završite kobasicom
Pred sam kraj ubacite kolutove kobasice. Kuvajte još nekoliko minuta, tek toliko da kobasica zagrije jelo i pusti svoj ukus u sos. Gotov lečo poslužite topao, uz svež hljeb.