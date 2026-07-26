Udala se glumica Ema Roberts: Svi znaju za slavnu tetku Džuliju, a malo ko da joj je ovaj poznati glumac otac

Glumci Ema Roberts i Kodi Džon vjenčali su se u subotu u San Valiju u Ajdahu.

Izvor: Instagram printscreen / Emma Roberts

Glumica Ema Roberts (35) udala se za Kodija Džona tokom ceremonije na otvorenom na jednom imanju u Ajdahu u subotu, 25. jula.

Ema je nosila lepršavu bijelu venčanicu napravljenu po meri, sa potpisom Monik Lilije, piše Vogue, koju je iskombinovala sa providnim šalom i dugačkim belim velom. Kasnije je nosila i retro haljinu iste kreatorke za žurku nakon vjenčanja.

Kodi Džon (36) je sa svoje strane nosio braon odelo dok su izgovarali sudbonosno "da".

Tetka Eme Roberts, Džulija Roberts, i njen suprug Deni Moder prisustvovali su svadbenom slavlju, prema fotografijama do kojih je došao Page Six.

Otac zvijezde serije "Američka horor" priča je Erik Roberts, stariji brat dobitnice Oskara.

Roberts i Džon su objavili vjeridbu u julu 2024. godine. "Stavljam ovo ovde pre nego što moja mama svima ispriča", napisala je tada Roberts uz fotografiju para na kojoj je pokazala svoj dijamantski vjerenički prsten. (Majka nekadašnje zvijezde serije "Kraljice vriska" je Keli Kaningam.)

Roberts i Džon, koji se pojavljivao u TV serijama uključujući "Huluovu Vu-Tang: Američka saga" i "U tami" - prvi put su javno potvrdili svoju romansu u avgustu 2022. godine.

U to vrijeme, Džon je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj ljubi Emu Roberts uz opis: "Slatko, slatko".

Njihove slike pogledajte u galeriji:

Ema Roberts je zatim u decembru 2022. zvanično objavila vezu sa Džonom na Instagramu, podelivši fotografiju na kojoj se drže za ruke. "#2022 Voljela sam te, srećna Nova godina, frajeri!", pisalo je u opisu njene novogodišnje objave.

Još u julu 2024. godine, Ema Roberts je otvoreno govorila o svojoj vezi sa Džonom i rekla za magazin People da je posljednji put bila dirnuta do suza dok je gledala film sa svojim sadašnjim mužem.

"Gledala sam film 'Čelične kandže' ('The Iron Claw') sa svojim dečkom i oboje smo jecali", rekla je ona tada. "To je bio potpuni haos od plakanja, a onda smo se smijali jedno drugom što plačemo, zbog čega smo plakali još jače."