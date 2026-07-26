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Nikol Kidman uhvaćena sa poznatim milionerom

Nikol Kidman uhvaćena sa poznatim milionerom

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Nikol Kidman provodi ljeto u luksuznom Portofinu u Italiji u društvu biznismena Majkla Rajnstina.

Nikol Kidman i Majkl Rajnstin Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Čuvena glumica Nikol Kidman (59) uživa ovog ljeta u najluksunzijem selu na svijetu, i to u društvu milionera za kog se sumnja da je njen novi partner. Javnost je zaintrigrana tom romansom, a fotografije sa lica mjesta dovoljno govore.

Nikol i biznismen Majkl Rajnstin (55) primećeni su kako uživaju na bazenu u hotelu Belmond Splendido u Portofinu u Italiji. Delovali su kao zaljubljeni par, i očigledno je da veoma uživaju u zajedničkom društvu.

Prošlog vikenda, Kidman i milioner Rajnstin su fotografisani u prijateljskom razgovoru ispred njene hotelske sobe u Portofinu.

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Nikol Kidman koja je pored glume odabrala ovo zanimanje, otišla je u Italiju sa svojim ćerkama, Sandej (18) i Fejt (15), koje je dobila sa bivšim mužem, muzičarem Kitom Urbanom. Izvor je rekao da je glumica fokusirana na pronalaženje sreće nakon razvoda.

"Nikada nije mislila da njen brak neće uspjeti i trudila se koliko je mogla da sačuva svoju porodicu. Njene ćerke su joj najbolje prijateljice i djeluje veoma zadovoljno u svom životu", dodao je insajder i napomenuo: "Sa Kidman je lako naći zajednički jezik, veoma je ljubazna, a svoj privatni život drži podalje od javnosti". 

Podsjetimo, dobitnica Oskara je podnijela zahtjev za razvod u septembru 2025. godine, skoro dvije decenije nakon što su se vejnčali.

(Žena Blic / MONDO)   

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Tagovi

glumica Nikol Kidman

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