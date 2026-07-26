Nikol Kidman provodi ljeto u luksuznom Portofinu u Italiji u društvu biznismena Majkla Rajnstina.

Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Čuvena glumica Nikol Kidman (59) uživa ovog ljeta u najluksunzijem selu na svijetu, i to u društvu milionera za kog se sumnja da je njen novi partner. Javnost je zaintrigrana tom romansom, a fotografije sa lica mjesta dovoljno govore.

Nikol i biznismen Majkl Rajnstin (55) primećeni su kako uživaju na bazenu u hotelu Belmond Splendido u Portofinu u Italiji. Delovali su kao zaljubljeni par, i očigledno je da veoma uživaju u zajedničkom društvu.

Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getawayhttps://t.co/5YV1N0iKcEpic.twitter.com/h3HmgrKNTX — Page Six (@PageSix)July 24, 2026

Prošlog vikenda, Kidman i milioner Rajnstin su fotografisani u prijateljskom razgovoru ispred njene hotelske sobe u Portofinu.

Pogledajte:

Nicole Kidman spotted with private equity investor at Italy hotel after Keith Urban divorcehttps://t.co/cGevuJ4cKZpic.twitter.com/T9Nvi7AOfX — Page Six (@PageSix)July 23, 2026

Nikol Kidman koja je pored glume odabrala ovo zanimanje, otišla je u Italiju sa svojim ćerkama, Sandej (18) i Fejt (15), koje je dobila sa bivšim mužem, muzičarem Kitom Urbanom. Izvor je rekao da je glumica fokusirana na pronalaženje sreće nakon razvoda.

Vidi opis Nikol Kidman uhvaćena sa poznatim milionerom Nikol Kidman je, nakon smrti svoje majke, odlučila da postane dula smrti. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LisaCov/Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia, BGAU Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: C Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube printscren /Netflix Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

"Nikada nije mislila da njen brak neće uspjeti i trudila se koliko je mogla da sačuva svoju porodicu. Njene ćerke su joj najbolje prijateljice i djeluje veoma zadovoljno u svom životu", dodao je insajder i napomenuo: "Sa Kidman je lako naći zajednički jezik, veoma je ljubazna, a svoj privatni život drži podalje od javnosti".

Podsjetimo, dobitnica Oskara je podnijela zahtjev za razvod u septembru 2025. godine, skoro dvije decenije nakon što su se vejnčali.

(Žena Blic / MONDO)