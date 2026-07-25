Poznato vrijeme i mjesto sahrane Olivere Katarine: Evo kada će legenda domaće scene biti ispraćena na vječni počinak

Umjetnica inpoznatne karijere biće sahranjena na Novom Groblju u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Olivera Katarina preminula je u 87. godini, ostavivši iza sebe neutješnog sina i brojne prijatelje.

Porodica je potvrdila vijest o smrti jedne od najznačajnijih umjetnica s prostora bivše Jugoslavije, a biće sahranjena u utorak, 28.7.2026. godine na Novom groblju sa početkom u 12.30.

Kao svestrana umjetnica, i glumica i pjevačica, tokom bogate karijere koja je trajala decenijama ostavila je dubok i neizbrisiv trag na domaćoj i međunarodnoj sceni. Njena umjetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.