logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Olivere Katarine: Evo kada će legenda domaće scene biti ispraćena na vječni počinak

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Olivere Katarine: Evo kada će legenda domaće scene biti ispraćena na vječni počinak

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Umjetnica inpoznatne karijere biće sahranjena na Novom Groblju u Beogradu.

Poznat datum sahrane Olivere Katarine Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Olivera Katarina preminula je u 87. godini, ostavivši iza sebe neutješnog sina i brojne prijatelje. 

Porodica je potvrdila vijest o smrti jedne od najznačajnijih umjetnica s prostora bivše Jugoslavije, a biće sahranjena u utorak, 28.7.2026. godine na Novom groblju sa početkom u 12.30.

Kao svestrana umjetnica, i glumica i pjevačica, tokom bogate karijere koja je trajala decenijama ostavila je dubok i neizbrisiv trag na domaćoj i međunarodnoj sceni. Njena umjetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Olivera Katarina sahrana glumica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA