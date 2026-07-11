Umrla Antoaneta Bauer, zvijezda serija "Zvjezdane staze" i "Zona sumraka"

Antoaneta Bauer preminula je u 93. godini u staračkom domu.

Izvor: Youtube printscreen / Kylie Love

Glumica iz serija "Zvjezdane staze" i "Zona sumraka", Antoaneta Bauer, koja je glumila pored Džejmi Li Kertis u filmu "Matursko veče", preminula je u 93. godini.

Zvezdane Staze Antoaneta Bauer Izvor: Youtube / Kylie Love

Ova britanska glumica rođena u Njemačkoj umrla je u staračkom domu u Igl Roku u Los Anđelesu, potvrdila je njena prijateljica Karlota Glekin za The Hollywood Reporter.

Antoaneta je glumila u epizodi "Zone sumraka" koja je bila inspirisana pričom o Adamu i Evi, a u jednoj epizodi "Zvjezdanih staza" tumačila je lik Silvije, zavodljive vanzemaljke nalik mački.

A 1967. godine, Bauerova je dijelila ekran sa Vilijamom Šatnerom u epizodi „Mačja šapa“ (Catspaw) u drugoj sezoni "Zvjezdanih staza“. U tom pojavljivanju igrala je Silviju, vanzemaljku koja mijenja oblike i posjeduje misterioznu moć nad materijom. Među njenim ostalim upečatljivim ulogama na ekranu, Bauerova je igrala majku lika Džejmi Li Kertis u slešer filmu "Matursko veče" iz 1980. godine, kao i žrtvu koju kidnapuje lik Čarlsa Bronsona u trileru "Zlo koje ljudi čine" iz 1984. godine.

Bauerova je rođena 30. septembra 1932. godine u Baden-Badenu u Njemačkoj, a školovala se u Engleskoj, piše THR. Nakon Drugog svjetskog rata radila je kao terenski jezički supervizor i savjetnik za socijalna pitanja u Međunarodnoj organizaciji Ujedinjenih nacija za izbjeglice, a kasnije se preselila u Toronto u Ontariju, gdje je radila za Kanadsku radiodifuznu korporaciju (CBC). Kada se preselila u Los Anđeles, Bauerova je počela da gradi svoju glumačku karijeru koja je bila u usponu. Njeni televizijski angažmani uključuju i gostujuće uloge u serijama Wagon Train, Perry Mason, Bonanza, Hawaii Five-O, Mission: Impossible, Columbo, The Six Million Dollar Man i Murder, She Wrote.

(Kurir / MONDO)