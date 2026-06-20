Tamna strana zvjezdanog neba: Poznati koji su prešli najmračniju granicu

Zaboravite na glamur - danas pričamo o slavnim ličnostima koje su prešle najmračniju granicu i postale ubice.

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Kada pomislimo na slavne ličnosti, uglavnom zamišljamo crvene tepihe, milione na računima i armiju fanova. Navikli smo da ih gledamo u ulogama heroja, ali stvarnost iza zatvorenih vrata Holivuda i svjetske scene nekada je mračnija od bilo kog filmskog scenarija.

Vjerovali ili ne, na listi poznatih faca nalaze se i oni koji u svom "rezimeu", pored glumačkih ili muzičkih nagrada, imaju upisano i ono najteže djelo - oduzimanje ljudskog života. Od tragičnih nesreća do hladnokrvnih zločina, ovo su priče o zvijezdama koje su postale ubice.

Kejtlin Džener

Bivša olimpijka i rijaliti zvijezda je 2015. godine u Malibuu izazvala lančani sudar kada se svojim SUV-om zakucala u automobil ispred sebe. Taj auto je od siline udarca izletio u suprotnu traku i direktno se sudario sa Hamerom, a za volanom tog automobila bila je Kim Hauv, koja je poginula na licu mjesta. Kejtlin je prošla bez optužbi za ubistvo iz nehata, ali je platila višemilionske odštete porodici žrtve.

Ted Kenedi

Američki senator i brat Džona Kenedija bio je akter čuvenog skandala "Čapakvidik" 1969. godine. Nakon jedne zabave, kolima je sletio s mosta u vodu. On je uspio da ispliva, ali je njegova saputnica, mlada politička aktivistkinja Meri Džo Kopečni, ostala zarobljena u automobilu i udavila se. Ted je nesreću prijavio policiji tek nakon deset sati, što mu je zauvek uništilo šanse da postane predsjednik Amerike.

Rebeka Gejhart

Izvor: NINA PROMMER/EPA

Rebeka je devedesetih bila "it" devojka i zvezda tinejdžerskih filmova, a onda je 2001. godine u Los Anđelesu kolima udarila devetogodišnjeg dječaka Horhea Kruza mlađeg dok je prelazio ulicu. Dječak je preminuo sutradan u bolnici, a glumica je osuđena na uslovnu kaznu, društveno-koristan rad i trogodišnji gubitak vozačke dozvole, uz javno priznanje da je ta trauma proganja cijelog života.

Džoni Luis

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Zvijezda serije "Sons of Anarchy" bio je u središtu stravičnog skandala 2012. godine, koji je izazvao mentalnim problemima i zloupotrebom supstanci. On je u nastupu bijesa nasmrt pretukao svoju 81-godišnju stanodavku Ketrin Dejvis i njenog mačka, a zatim je u pokušaju bjekstva pao sa krova i poginuo.

@investigationdiscovery Johnny Lewis, known for his role in the tv show “Sons Of Anarchy,” had a history of arrests for violent crimes that eventually led to a shocking tragedy Stream #DeathByFame now on @discoveryplus ♬ original sound - ID

Kristijan Brando

Sin glumačke legende Marlona Branda je 1990. godine u očevoj vili na Beverli Hilsu ubio Daga Droleta, momka svoje polusestre Čejen. Kristijan je tvrdio da je pištolj opalio slučajno tokom svađe, jer je htio da zaplaši Daga koji je navodno zlostavljao trudnu Čejen. Odležao je pet godina u zatvoru, a ovaj skandal je potpuno razorio porodicu Brando.

Lilo Brankato mlađi

Glumac koji je obećavao ulogom u filmu "Priča iz Bronksa" i seriji "Sopranovi", uništio je sve zbog droge. On i njegov prijatelj su 2005. godine pokušali da provale u jedan stan kako bi ukrali lijekove, kada ih je presreo policajac van dužnosti Danijel Enčautegi. Izbila je pucnjava u kojoj je policajac ubijen - Lilo nije povukao obarač, pa je osuđen samo za pokušaj pljačke i odležao je osam godina.

Skajlar DeLeon

Kao dijete se pojavio u popularnoj seriji "Moćni rendžeri", ali je u odraslom dobu postao monstrum. Skajlar i njegova supruga su 2004. godine glumili kupce luksuzne jahte, da bi tokom probne vožnje vlasnike, bračni par Toma i Džeki Houks, vezali za sidro i žive ih bacili u okean kako bi im preoteli imovinu. Tijela nikada nisu pronađena, a Skajlar danas čeka smrtnu kaznu.

Robert Blejk

Poznati glumac iz starih filmova Zlatnog Holivuda našao se u centru pažnje 2001. godine kada je njegova supruga Boni Li Bakli ubijena iz vatrenog oružja u kolima ispred restorana gdje su večerali. Robert je tvrdio da je ostavio suprugu u kolima na par minuta kako bi se vratio u restoran po pištolj koji mu je ispao. Iako je na krivičnom sudu oslobođen zbog nedostatka dokaza, civilni sud ga je proglasio odgovornim za njenu smrt i naložio mu da plati milionsku odštetu.

Metju Broderik

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Tokom odmora u Irskoj 1987. godine sa tadašnjom devojkom Dženifer Grej (zvijezdom filma "Prljavi ples"), Metju je prešao u pogrešnu traku i izazvao direktan sudar. U drugom automobilu su poginule majka i ćerka, Ana Galager i Margaret Doerti. Glumac je tvrdio da ima djelimičnu amneziju i da se ne seća nesreće, a prošao je sa kaznom od samo 175 dolara (17.500 dinara) za neopreznu vožnju, što je izazvalo bes porodice žrtava.

Vins Nil

Vinsa Nila iz benda Mötley Crüe zauvek je obilježila teška nesreća koja je njegovu tadašnju izabranicu, manekenku Niki Tejlor ostavila sa teškim povredama. Vins Nil je 1984. godine pijan sjeo za volan, izgubio kontrolu nad autom i zakucao se u drugo vozilo. U toj nesreći poginuo je njegov suvozač i bliski prijatelj, bubnjar drugog benda Nikolas "Razzle" Dingli. Vins je odležao samo 15 dana u zatvoru i platio odštetu.

Lana Tarner

Izvor: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba Holivuda bila je upletena u stravičan skandal 1958. godine. Njen ljubavnik, poznati gangster Džoni Stompanato bio je ekstremno nasilan i prijetio je da će unakaziti Lanu.

Tokom jedne žestoke svađe u spavaćoj sobi, Lanina 14-godišnja ćerka Šeril zgrabila je kuhinjski nož i ubola Džonija nasmrt kako bi zaštitila majku. Lana je preuzela krivicu kako njena ćerka ne bi išla u zatvor, a istina je otkrivena mnogo kasnije.

Ejmi Lokejn

Izvor: printscreen/youtube/Solly CW

Glumica poznata po ulozi u seriji "Melrose Place" je 2010. godine u prilično pijanom stanju izazvala tešku saobraćajnu nesreću u Nju Džerziju. Zakucala se u automobil koji je skretao na prilaz kući i tom prilikom usmrtila 60-godišnju Helenu Smaner. Ejmi je zbog ovog slučaja i komplikovanog suđenja provela nekoliko godina iza rešetaka.