Slavni iz Holivuda idu na odmor u zemlju bivše Juge: Ova destinacija je otkriće za bogate u 2026. godini

Nakon godina putovanja zbog prestiža i društvenih mreža, bogati i slavni danas biraju destinacije gdje mogu da nestanu iz očiju javnosti i konačno se istinski odmore.

Nakon perioda tzv. "osvetničkih putovanja" koji je uslijedio poslije pandemije, kao i stalne potrebe da se sve podijeli na društvenim mrežama, poznati putnici danas sve više traže istinski odmor i potpunu izolaciju. Vodeći stručnjaci za luksuzna putovanja za The Hollywood Reporter otkrivaju da privatnost postaje najvažniji statusni simbol.

Slovenija se izdvaja kao jedno od najvećih novih iznenađenja u Evropi.

Mjesta poput Aspena, Mauija ili Amalfi obale godinama su bila sinonim za glamurozna putovanja, svojevrsni produžetak Holivuda pod maskom odmora, prenosi tportal.hr. Ipak, među najzahtjevnijim putnicima sve je prisutniji zamor od takvih destinacija. Bogati i slavni sve češće napuštaju ustaljene rute i biraju lokacije gdje mogu da ostanu anonimni, a putovanje više nije predstava za javnost.

Kraj ere Instagrama i "osvetničkih putovanja"

Stručnjaci se slažu da je frenetičan tempo putovanja dostigao svoj vrhunac i sagorio. Fokus se sada pomjera ka sporijem, smislenijem putovanju. Klijenti iz svijeta zabave više ne žele da posjete što više destinacija, već da zaista dožive mjesto na kom borave, bez pritiska da sve dokumentuju i podijele.

Kako objašnjava Tom Marčant iz agencije Black Tomato, novi simbol luksuza nije hotel u kom ste odsjeli, već činjenica da ste dvije nedjelje bili van mreže i nedostupni svima. Slično razmišlja i Star Lasam iz agencije First in Service Travel, koja ističe da se sve više bira duži boravak na jednoj destinaciji umjesto brzog obilaska više mjesta.

Istovremeno, primjetan je i pad značaja društvenih mreža u kontekstu putovanja. Umor od potrebe da se stalno nešto dokazuje na Instagramu nikada nije bio veći. Nekada je luksuz bio biti viđen na pravom mjestu, danas je luksuz upravo suprotno - ostati neprimijećen, osim ako sami ne odlučite drugačije. Poznate ličnosti sve više izbjegavaju popularna mjesta prepuna influensera i masovnih događaja.

Privatnost kao osnovni uslov

Anonimnost više nije dodatni benefit, već ključni zahtjev. Klijenti traže iskustva koja garantuju potpuni mir i diskreciju, od privatnih aerodromskih terminala do ekskluzivnih noćnih obilazaka muzeja poput Luvra. Cijena pritom nije presudan faktor.

Iako su cijene luksuznih ljetovališta značajno porasle, najbogatijima to ne predstavlja problem. Spremni su da plate višestruko više za boravak u poznatim hotelima na Mikonosu ili Amalfi obali, jer u tome vide vrijednost mira i privatnosti.

Ipak, gužve su postale ključni razlog za izbjegavanje najpopularnijih evropskih destinacija tokom sezone. Na mjestima poput Kaprija u avgustu, gotovo je nemoguće ostati neprimijećen. Zbog toga se bogati sve više okreću sjeveru Evrope, gdje vlada drugačiji odnos prema poznatima. U Skandinaviji ih ljudi uglavnom ne uznemiravaju, što im posebno prija.

Mijenja se i način putovanja. Raste interesovanje za luksuzne vozove kroz Južnu Ameriku, kao i za iznajmljivanje superjahti sa kompletnom posadom, koje omogućavaju potpunu privatnost.

Gdje Holivud putuje 2026. godine?

Japan i dalje ostaje među najpoželjnijim destinacijama, posebno regija Hakuba zbog vrhunskih ski uslova. Ipak, sve više pažnje privlače nove lokacije.

Skandinavija doživljava procvat, a Norveška je posebno popularna tokom leta zahvaljujući prijatnoj klimi i krstarenjima fjordovima bez velikih gužvi.

Daleke destinacije poput Novog Zelanda, Amazona u Brazilu ili ostrva San Blas u Panami privlače one koji traže netaknutu prirodu i autentična iskustva.

Island je takođe u fokusu. Privatni avioni sve češće slijeću u njegove udaljene dijelove, gdje gosti mogu ujutru da skijaju uz pomoć helikoptera, a uveče da uživaju u toplim geotermalnim izvorima, daleko od drugih turista.

Kada je riječ o novim "it" destinacijama, sve više se cijene mjesta koja nude bogatu kulturu, ali bez prisustva velikog broja poznatih ličnosti. Upravo tu se izdvaja Slovenija.

Slovenski Alpi postaju idealna ljetnja alternativa za sve koji žele planinsku ljepotu bez gužvi poput onih u Sent Moricu. Iako je Bled već poznat turistima, dovoljno je malo skrenuti sa glavnih ruta i otkrivaju se gotovo netaknuti predijeli, uz vrhunsku gastronomiju i vinsku ponudu.

Na listi destinacija u usponu nalaze se i Tajvan, koji nudi izuzetnu kuhinju bez prevelike medijske pažnje, kao i Butan, koji privlači one u potrazi za duhovnim mirom.

U Evropi, pored portugalske obale, sve su traženije španska Menorka, italijanska Pulja i Malta.

