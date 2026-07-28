Holivud je vidio samo njenu ljepotu, a Felini joj dao besmrtnost: Zašto je slava Anite Ekberg kratko trajala?

Životna priča najpoželjnije žene iz 60-ih godina nema srežan kraj! Milioni su se divili njenoj ljepoti, a kada je napustio glamur, ostala je sama i u siromaštvu...

Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity

Anita Ekberg važila je za jednu od najljepših žena svog vremena. Kada je 1960. godine zablistala u kultnom filmu "Slatki život" (La Dolce Vita), činilo se da joj predstoji blistava holivudska karijera. Međutim, slava je trajala mnogo kraće nego što je iko očekivao. Posljednje godine života provela je usamljena, u finansijskim problemima i gotovo zaboravljena, a pomoć joj je na kraju pružila fondacija posvećena reditelju koji je proslavio.

Od skromnog djetinjstva do izbora za Mis Švedske

Anita Ekberg rođena je 1931. godine u Malmeu, u Švedskoj, kao Kerstin Anita Marijane Ekberg. Odrastala je u brojnoj porodici sa devetoro djece, u skromnim uslovima, daleko od glamura koji će kasnije obilježiti njen život.

Prvi novac zaradila je kao manekenka još kao tinejdžerka. Na nagovor majke prijavila se 1950. godine na izbor za Mis Švedske i odnijela pobjedu. Taj uspjeh odveo ju je na izbor za Mis Univerzuma u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako nije osvojila titulu, završila je na šestom mjestu, privukla je pažnju filmskih producenata. Dobila je ugovor sa studijom Universal i priliku da pohađa časove glume, engleskog jezika i javnog nastupa. Ipak, gluma joj nikada nije bila prioritet, pa nije u potpunosti iskoristila tu priliku.

Holivud je vidio kao ljepoticu

Njene prve uloge uglavnom su se svodile na to da bude upečatljiva ljepotica. Pojavila se u filmu "Abbott and Costello Go to Mars", gdje je imala malo replika, dok je ozbiljnije pohvale kritike dobila tek za ulogu Helene Kuragine u filmskoj adaptaciji romana "Rat i mir" iz 1956. godine. Ipak, Holivud je nije doživljavao kao glumicu velikog raspona, već pre svega kao simbol lepote.

U galeriji pogledajte slike najpoželjnije žene iz 60-ih godina!

Vidi opis Holivud je vidio samo njenu ljepotu, a Felini joj dao besmrtnost: Zašto je slava Anite Ekberg kratko trajala? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/Elite Celebrity Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Arena BBC Br. slika: 10 10 / 10

Felini joj je donio svetsku slavu

Prekretnica u njenom životu dogodila se kada je napustila Holivud i preselila se u Italiju. Tamo ju je zapazio Federiko Felini i angažovao za film La Dolce Vita.

U ostvarenju je igrala slavnu američku glumicu, zavodljivu, tajanstvenu i nedostižnu. Čuvena scena u rimskoj Fontani di Trevi postala je jedna od najpoznatijih u istoriji svjetske kinematografije i zauvek povezala Anitu Ekberg sa ovim filmom.

Kritičari su tada pisali da nije ni morala da glumi, dovoljno je bilo da se pojavi pred kamerom.

Slava nije dugo trajala

Iako joj je "Slatki život" donio svjetsku popularnost, ozbiljne filmske ponude nisu nastavile da stižu. Tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka njena karijera je gotovo potpuno zamrla. Uloge su postajale sve rjeđe, a publika je polako zaboravljala glumicu koja je nekada važila za jednu od najvećih zvijezda Evrope.

Ljubavni brodolomi i finansijski problemi

Đani Anjeli, legendarni vlasnik Fiata, bio je velika ljubav Anite Ekberg. Sama ga je nazivala ljubavlju svog života, ali njihova veza nije opstala.

Iza sebe je imala i dva neuspješna braka, dok su finansijski problemi postajali sve ozbiljniji. Kako su prihodi nestajali, tako su rasli dugovi, a alkohol je postao dio njene svakodnevice.

Posljednje godine u siromaštvu

Posljednje godine života provela je povučeno, u kući na periferiji Rima. Godine 2009. doživjela je težak pad i polomila kuk. Dok se oporavljala u bolnici, njena kuća je opljačkana, a potom i zapaljena.

Nakon izlaska iz bolnice bila je primorana da zatraži finansijsku pomoć od fondacije osnovane u čast Federika Felinija, čovjeka koji joj je omogućio najveći uspjeh u karijeri.

U rijetkim intervjuima govorila je bez gorčine. Rado se prisjećala snimanja filma "Slatki život" i saradnje sa Felinijem, ali je o teškim godinama uglavnom ćutala.

Anita Ekberg preminula je 11. januara 2015. godine u 83. godini života. Sahranjena je u rodnom Malmeu, gdje joj je brat još ranije obezbijedio porodično grobno mjesto.