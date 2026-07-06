Poznate ličnosti sa šizofrenijom: Sa osmijehom su osvajali svijet, a u četiri zida proživljavali pakao

Ove priče su podrška svim osobama koje žive sa dijagnozom mentalnog poremećaja i osjećaju se stigmatizovano, nemoćno i izgubljeno.

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Šizofrenija je rijedak, ali ozbiljan mentalni poremećaj koji karakterišu halucinacije, zablude, problemi sa govorom i izmijenjena percepcija stvarnosti.

Brojne istorijske i sllavne ličnosti imale su šizofreniju, ali su uprkos dijagtnozi ostvarile izuzetne uspjehe.

Njihove životne priče pokazuju da dijagnoza šizofrenije ne mora da bude prepreka za ostvarenje velikih dostignuća.

Iako stigma koja prati mentalne bolesti i dalje postoji, posljednjih godina sve više ljudi otvoreno govori o svojim iskustvima, naročito putem društvenih mreža. Mnoge poznate ličnosti javno su progovorile o depresiji i anksioznim poremećajima, što doprinosi razumijevanju problema mentalnog zdravlja na svjetskom nivou.

Međutim, o šizofreniji se i dalje govori znatno rjeđe. Razlog za to je, između ostalog, činjenica da od ovog hroničnog poremećaja mozga boluje manje od jedan odsto populacije, ali i to što su njeni simptomi često teški i nerazumljivi. Šizofreniju mogu pratiti halucinacije, zablude, teškoće sa govorom i izmijenjena percepcija stvarnosti.

Tokom istorije, brojne poznate ličnosti suočavale su se sa ovim poremećajem. Nekima je dijagnoza postavljena za života, dok se za druge danas pretpostavlja da su bolovali od šizofrenije na osnovu istorijskih zapisa.

Međutim, njihove životne priče pokazuju da ni ozbiljna mentalna bolest ne mora biti prepreka za izuzetna dostignuća. Uprkos velikim izazovima, ostavili su neizbrisiv trag u umjetnosti, nauci, muzici, književnosti i drugim oblastima. Ove priče podsjećaju da osobe sa šizofrenijom mogu da vode ispunjen život, razvijaju svoje talente i ostvare značajne uspjehe, uprkos izazovima koje ova bolest nosi.

Zelda Ficdžerald

Supruga pisca Frensisa Skota Ficdžeralda, talentovana književnica i slikarka bila je jedna od najpoznatijih ikona burnih dvadesetih godina prošlog vijeka. Međutim, iza njenog glamuroznog života krili su se brojni psihički problemi. Sa 30 godina dijagnostikovana joj je šizofrenija, nakon čega je gotovo dvije decenije provela u psihijatrijskim ustanovama. Preminula je u 47. godini.

Džon Neš

Briljantni matematičar i dobitnik Nobelove nagrade postao je poznat široj publici zahvaljujući filmu "Blistavi um". Borio se sa šizofrenijom, a kasnije je govorio da mu je bolest na određeni način pomogla da razmišlja drugačije i dođe do važnih matematičkih otkrića.

Beti Pejdž

Jedna od najpoznatijih pin-ap manekenki pedesetih godina prošlog vijeka iza osmijeha je skrivala ozbiljne psihičke probleme. Godinama je slušala glasove, a simptomi šizofrenije postali su izraženiji sedamdesetih godina. Nakon nasilnog sukoba sa stanodavkom 1982. godine, provela je deset godina u psihijatrijskoj ustanovi.

Vinsent van Gog

Mnogi istoričari smatraju da je čuveni slikar patio od šizofrenije zbog halucinacija, slušanja glasova i psihotičnih epizoda. Uprkos teškim psihičkim problemima, naslikao je više od 2.100 umjetničkih djela.

Veronika Lejk

Holivudska zvijezda četrdesetih godina, poznata po plavoj talasastoj kosi i filmovima noar, dijagnozu šizofrenije dobila je još kao dijete. Uprkos tome nastavila je uspješnu glumačku karijeru sve do sedamdesetih godina.

Doni Hatavej

Legendarni soul pjevač dijagnostikovanu paranoidnu šizofreniju dobio je na vrhuncu karijere. Koristio je čak 14 različitih lijekova kako bi držao bolest pod kontrolom. Kada je prestao da uzima terapiju, njegovo stanje se pogoršalo, bio je više puta hospitalizovan, a 1979. godine izvršio je samoubistvo.

Džek Keruak

Autor romana "Na putu" dobio je dijagnozu dementia praecox, starog naziva za šizofreniju, prije nego što je trebalo da stupi u američku mornaricu. Proglašen je nesposobnim za službu, a ubrzo potom napisao je djelo koje ga je proslavilo.

Klara Bou

Jedna od najvećih zvijezda nemog filma dijagnostikovanu šizofreniju naslijedila je, prema navodima, od majke koja je takođe bolovala od istog poremećaja. Ipak, uspješno je nastavila karijeru i nakon dolaska zvučnog filma.

Džoi Ramoun

Frontmen pank grupe Ramouns sa 18 godina dobio je dijagnozu šizofrenije i opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Smatrao je da mu je muzika bila najveći oslonac u borbi sa mentalnim problemima.

Meri Tod Linkoln

Supruzi američkog predsjednika Abrahama Linkolna šizofrenija nikada nije zvanično dijagnostikovana, ali pojedini istoričari smatraju da bi upravo ovaj poremećaj mogao da objasni njene nagle promjene raspoloženja i emocionalne ispade.

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Džejk Lojd

Glumac koji je kao dječak igrao Anakina Skajvokera u filmu "Ratovi zvijezda: Epizoda I – Fantomska pretnja" dijagnozu paranoidne šizofrenije dobio je 2008. godine, nakon što je počeo da doživljava slušne i vizuelne halucinacije. Posljednjih godina više puta je bio na psihijatrijskom liječenju, a njegova majka navodi da mu je terapija značajno pomogla.

Isak Njutn

Na osnovu njegovih pisama, pojedini stručnjaci smatraju da je veliki naučnik patio od šizofrenije. U poznim godinama imao je nagle promjene raspoloženja, zablude i psihotične epizode. Pored otkrića zakona gravitacije, zaslužan je i za razvoj infinitezimalnog računa i unapređenje teleskopa.

Aron Karter

Pjevač i nekadašnja dječija zvijezda 2019. godine otkrio je da mu je dijagnostikovano više psihičkih poremećaja, među kojima i šizofrenija. Godinama se borio sa zavisnošću i mentalnim problemima, a preminuo je 2022. godine u 34. godini.

Lajonel Oldridž

Dvostruki šampion Superboula godinama se borio sa šizofrenijom, zbog koje je jedno vrijeme ostao bez doma. Kasnije je postao motivacioni govornik i javno govorio o svom iskustvu kako bi podigao svijest o mentalnim bolestima.

(Lepa i srećna/Mondo)