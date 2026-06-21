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Danijela Dimitrovska pokazala savršene obline u bikiniju: Bivša menakenka zapalila mreže fotkom

Danijela Dimitrovska pokazala savršene obline u bikiniju: Bivša menakenka zapalila mreže fotkom

Izvor mondo.rs
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Danijela Dimitrovska ponovo privlači pažnju javnosti svojom novom objavom na društvenim mrežama, pozirajući u upečatljivom bikiniju.

Danijela Dimitrovska pokazala savršene obline u bikiniju Izvor: Instagram

Poznata srpska manekenka Danijela Dimitrovska ponovo je skrenula pažnju javnosti novom objavom na društvenim mrežama.

Ona je sa svojim pratiocima podijelila opušten trenutak sa sunčanja, pozirajući u upečatljivom bikiniju sa životinjskim printom i narandžastim detaljima, dok je kombinaciju upotpunila šeširom i naočarima za sunce.

Pogledajte njene fotografije:

Njena besprijekorna figura i fit izgled odmah su pokrenuli niz pozitivnih komentara i pohvala na račun njenog izgleda, čime je još jednom potvrdila status jednog od najuspješnijih modela sa naših prostora.

Podsetimo, Danijela je nedavno otkrila da pre nekoliko godina nije imala dinara u džepu.

"Moram da vas vratim nekoliko godina unazad. Jednog jutra sam se probudila i shvatila da nemam ni dinar - doslovno. Takav strah nikada ranije nisam osjetila. Imala sam veliku odgovornost, prije svega prema svom djetetu. Sve čega se sjećam iz tog perioda jeste prazan novčanik", rekla je Danijela.

"Od tog trenutka sve se mijenja. Kreneš napred, nastaviš dalje i misliš na Matiju. I kada vam se čini da ne postoji svjetlo na kraju tunela, ono je negdje tu - i sigurno ćete ga ugledati. Samo budite hrabri. Najteži je prvi korak, ali kada ga napravite, sve postaje lakše."

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