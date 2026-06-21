Rod Stjuart (81) kolabirao na bini: Prekinuo koncert da bi primio kiseonik, pa nastavio da peva na stolici

Stjuart je tokom nastupa izgledao loše i savijao se od bolova, nakon čega je iza bine dobio bocu sa kiseonikom kako bi lakše disao.

Izvor: VICKIE FLORES/EPA

Rod Stjuart morao je da prekine koncert u Juti prošlog petka nakon što mu je pozlilo, i umalo se srušio na bini. 81-godišnji muzičar iza kulisa je primio kiseonik, a zatim se vratio pred publiku i završio nastup sjedeći na stolici.

Ovaj incident je poslednji u nizu zdravstvenih problema, zbog kojih je Stjuart nedavno otkazao nekoliko koncerata.

Umalo se srušio na bini

Incident se dogodio u amfiteatru Utah First Credit Union, u Vest Vali Sitiju. Prema pisanju portala TMZ, Stjuart je tokom nastupa izgledao loše i savijao se od bolova, nakon čega je iza bine dobio bocu sa kiseonikom kako bi lakše disao.

Portal je objavio i snimak na kojem se vidi kako se pjevač naginje na bini prije nego što mu je osoblje donijelo kiseonik. Muzičar se kasnije obratio publici, rekavši im da se umalo onesvijestio, ali se pritom i našalio na svoj račun.

Pogledajte snimak:

@mariaazgames Rod Stewart oxygen tank onstage Utah concert scare ♬ original sound - mariaazgames

Niz otkazanih nastupa zbog bolesti

Ranije ovog mjeseca, pjevač hita "Maggie May" objavio je da odlaže nekoliko svojih rezidencijalnih nastupa u Las Vegasu jer mu je lekar naredio dodatni odmor dok se oporavljao od gripa. Manje od nedelju dana kasnije, Stjuart je otkazao četiri i odložio još dva nastupa u Nevadi i Kaliforniji, koji su bili zakazani u sklopu njegove turneje "One Last Time".

"Jako mi je žao, prijatelji. Slomljen sam i iskreno se izvinjavam svojim obožavaocima zbog svih neprijatnosti", napisao je tada na Instagramu. "Vratiću se na binu i vidimo se uskoro – Ser Rod."

Kritike zbog odlaska na utakmicu

Muzičar je prošlog vikenda izazvao i kritike nakon što je zbog zdravstvenih razloga otkazao koncert u Kaliforniji, da bi se samo nekoliko sati kasnije pojavio na utakmici Svjetskog prvenstva na kojoj je igrala Škotska u Bostonu.

Ovako je tada izgledao:

Njegov tim objavio je saopštenje na Instagramu, navodeći da "po savjetu ljekara i nakon dijagnoze akutne infekcije gornjih disajnih puteva koja je rezultirala laringitisom, večeras ne može da izađe na binu", uprkos tome što je već doputovao na mesto održavanja koncerta.

Stjuart se kasnije nadovezao na objavu, koja je puštena manje od sat vremena pre zakazanog početka koncerta.

"Nakon terapije osjećam se mnogo bolje, ali glas me još ne služi. Jako sam razočaran i iskreno se izvinjavam svojim obožavaocima zbog svih neprijatnosti. Učinio sam sve što sam mogao da se koncert večeras održi", poručio je.