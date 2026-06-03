Sjećate li se Sajka iz "Operacije Trijumf"? Evo gdje je i šta radi danas

Nikola Sarić Sajko (37) danas živi potpuno drugačijim životom, a i dalje je u skladnom braku sa svojom izabranicom

Izvor: printscreen/youtube/Rose Tyler

Malo starije generacije sigurno se sjećaju hit muzičkog takmičenja "Operacija Trijumf" iz 2008. godine, a jedan od takmičara koji je posebno privukao pažnju bio je upravo Nikola Sarić, poznatiji kao Sajko.

Nije trebalo mnogo da Nikola postane miljenik žena, a iako su mu mnogi prognozirali blistavu muzičku karijeru, život je za njega imao drugačije planove.

Podsjetite se kako je Nikola nekada izgledao:

Dok su djevojčice ludovale za Sajkom, nisu imale pojma da je njegovo srce već ukrala koreografkinja Milica Cerović koja je svakodnevno radila sa takmičarima.

Iako je od njega starija 10 godina, zbog čega su mnogi sumnjali da će njihova ljubav opstati, par je dokazao suprotno, te su i dan-danas u skladnom odnosu.

U početku su vezu krili, da bi kasnije sve objelodanili, a deset godina nakon takmičenja koje ih je spojilo, zakleli su se na vječnu ljubav.

Po završetku "Farme 2", Nikola se potpuno povukao iz javnog života i medija. Odlučio je da se ozbiljno posveti ugostiteljstvu. Sa prijateljem je prvo otvorio jedan kafić, a kada se biznis razradio, otvorili su još dva lokala, od kojih je najnoviji koncipiran kao klub.

"Shvatio sam da mi je to isplativije nego muzika", priznao je Sajko prije nekoliko godina. Njegov život sada izgleda "kafanski i svirački van medija", a kako sam kaže, to mu donosi znatno manje stresa i razmišljanja.

"Sviram baš često, ali ne pjevam", istakao je bivši pjevač, dodajući da ne razmišlja o povratku na javnu scenu i snimanju novih pjesama.

Pogledajte i kako Nikola danas izgleda: