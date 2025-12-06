Karate Kid više nije "kid": Ovako danas izgleda glumac koji ga je igrao

Ralf Mačio je svojim šarmom osvojio publiku 1984. godine, kada je utjelovio Danijela LaRusoa u kultnom filmu "Karate Kid".

Ako postoji neko u Holivudu koga godine kao da nisu dotakle, onda je to Ralf Mačio. Glumac koji je javnosti postao poznat prije više od četiri decenije kao Danijel LaRusou u "Karate Kidu" nedavno se pojavio na premijeri u Njujorku, a opet svi pričaju o istome – izgleda bolje nego mnogi koji su dvostruko mlađi od njega.

Ralf Mačio (64) stigao je na premijeru filma "The Age of Disclosure" u Muzej Intrepid u Njujorku sa sinom Danijelom, a ono što su mnogi odmah primijetili jeste da glumac izgleda nestvarno mlado. Kad god se pojavi u javnosti, fanovi se odmah pitaju kako uspijeva da izgleda kao da je "zapeo u vremenu".

Glumac je odavno prihvatio taj status i često se šali na račun svog izgleda, a u intervjuu za Rolling Stone objasnio je da iza njegove mladolikosti stoji kombinacija genetike i zdravog života.

"Uglavnom su to geni, ali sam zdrav i živim dobro. Ne pušim. Ne uzimam droge, osim alkohola kada poželim neko piće ili vino. Obožavalac sam odličnog vina. Dakle, krivica je mojih roditelja. Krivim njih", rekao je uz dozu humora. A sudeći po njegovim posljednjim pojavljivanjima, šta god da radi – očigledno funkcioniše.

U galeriji pogledajte fotografije Ralfa Mačia u kultnom filmu "Karate Kid":

Od "Karate Kida" do "Kobra Kaija"

Mačio je svojim šarmom osvojio publiku 1984. godine, kada je utjelovio Danijela LaRusoa u kultnom filmu "Karate Kid", a ta uloga pretvorila ga je u zvijezdu bukvalno preko noći. Nakon toga uslijedili su "Autsajderi", "Moj rođak Vini", "Profesori" i "Crossroads", čime je postao jedno od najprepoznatljivijih holivudskih lica osamdesetih.

Međutim, Netfliksova serija "Kobra Kai" iz 2018. godine predstavila ga je novoj generaciji, donoseći mu pohvale i milione novih obožavalaca nakon što je ponovo utjelovio svoj najpoznatiji lik. Serija je završena nakon šest sezona, početkom 2025. godine, a Mačio se već u maju pojavio na filmskom platnu u nastavku sage "Karate Kid: Legends".

Porodični čovjek

Uprkos uspješnoj višedecenijskoj karijeri, svoj privatni život uvijek je držao podalje od reflektora. Oženjen je svojom srednjoškolskom ljubavlju Filis Fijero još od 1987. godine, sa kojom ima dvoje djece – Juliju i Danijela, a oboje rade u industriji zabave. Glumac često ističe da su mu dugogodišnji brak i bliskost sa porodicom pomogli da ostane prizemljen tokom cijele karijere.

