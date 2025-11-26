logo
Toliko ga mrzili da su aplaudirali kad je ubijen u "Igri prestola": Kralj Džofri se vratio, pogledajte kako sada izgleda

Toliko ga mrzili da su aplaudirali kad je ubijen u "Igri prestola": Kralj Džofri se vratio, pogledajte kako sada izgleda

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Glumac Džek Glison pojavio se na jednoj svečanosti nakon šestogodišnje pauze

kako danas izleda glumac koji je igrao džofrija u igri prestola Izvor: YouTube/GameOfThrones

Serija "Igra prestola" je promijenila način na koji gledamo serije - nikada prije gledaoci nisu bez daha gledali obrte, izdaje i stravična ubistva i snimali svoje reakcije, a potom ih kačili na društvene mreže.

Lik koji je ostavio poseban utisak na gledaoce je kada najveći televizijski negativac, Džofri Barateon, a scena kad umire ostala je svima u sjećanju. Mnogi su aplauzom pozdravili trenutaki kada je ubijen na sopstvenom vjenčanju, a glumac koji ga je igrao je, navodno, i u privatnom životu zbog ove uloge dobijao brojne negativne komentare.

U pitanju je talentovani Džek Glison, koji se nedugo nakon "Igre prestola" povukao iz javnosti. Mnogi su mislili da je to zbog onlajn mržnje koja je upućivana Džofriju, pa i njemu samom, a istina je zapravo drugačija.

Nakon završetka snimanja se vratio u Dablin, gdje se u avgustu 2022. oženio dugogodišnjom djevojkom Rošin O'Mahoni. Završio je studije teologije i filozofije, a sada je, gostujući na jednoj svečanosti, otkrio da je radio u pozorištu u Dablinu s prijateljima sve vrijeme, ali i pokazao kako izgleda.

Izvor: https://x.com/RealEmirHan

Pogledajte:

Pogledajte i reakcije na smrt kralja Džofrija:

Kralj Džofri umire - reakcije
Izvor: YouTube/Reaction hall

Tagovi

glumci nekad i sad Igra prestola

