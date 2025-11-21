Jelena Janković prvi put u javnosti: Osvanula nova slika bivše teniserke

Jelena Janković dugo se nije pojavljivala u javnosti, a sada je na mrežama osvanula nova fotografija

Bivša teniserka Jelena Janković, koja se iz profesionalnog sporta povukla još 2017. godine, od tada se rijetko može vidjeti u javnosti.

Sada je na mrežama osvanula njena novija fotografija i svi imaju isti komentar - slavna sportiskinja se nije mnogo promijenila za sve ove godine.

Pogledajte kako danas izgleda:

I dalje izgleda njegovano, svježe i nasmejano, ali jedna stvar se ipak promijenila – frizura. Svoju nekada dugu, crnu kosu zamijenila je modernim pažom.

Inače, bivša teniserka se s mužem Brankom Barcem i ćerkom preselila u Ameriku, gdje su sagradli svoju porodičnu oazu.

Pogledajte i kako izgleda suprug teniserke:

Kada je riječ o porodičnom domu, luksuzna vila urađena je u mediteranskom stilu, a prostire se na 1.500 kvadrata. Ima osam spavaćih soba, 11 kupatila, bilijar salu, bazen, teretanu, teniski teren, saunu, salu za masažu, bioskop i vinski podrum. Fotke iz svog doma nerijetko objavljuje na društvenim mrežama, a nedavno je isplivao i snimak ture.

Jelena uživa u luksuzu, a ispred same kuće parkirani su i skupocjeni automobili.

Pogledajte samo dio:

Jelena Janković danas živi daleko od medijskog svijeta, i maksimalno je posvećena podizanju djeteta i privatnom biznisu, dok u svemu ima podršku supruga. Otkako se porodila, Jelena je promijenila način života, o čemu je govorila za medije u Sloveniji.

"Lijepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost. Kad sam igrala, bilo je drugačije. Biti broj jedan na svijetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dijete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi", rekla je ona tada.

Pogledajte cijelu turu kroz dom Jelene Janković: