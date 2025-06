Jelena Janković ima luksuznu vilu u Americi: Uvozila stvari iz Srbije, pogledajte šta staje u 1.500 kvadrata

Jelena Janković ima luksuznu vilu u Americi na preko 1.500 kvadrata, uvezla je i stvari iz Srbije tamo... Oglasili su se ljudi koji su joj u svemu tome pomogli.

Jelena Janković (40) uživa u penziji. Ima ćerku i posvećena je porodičnom životu. Sa najbližima uživa u luksuznoj vili u Americi koja se prostire na preko 1,500 kvadratnih metara i koja ima teniski teren, bazen, dvocifren broj soba, a tu je uvezla i dosta stvari iz Srbije kako bi se osjećala što bliže kući. Bilo je spekulacija da će to da proda, ali se izgleda predomislila.

"Ono što je unikatno za ovu nekretninu je to što je dizajnirana i napravljena za bivšu prvu teniserku svijeta. Na vrhuncu njene karijere je htjela da dizajnira sebi dom i da ga napravi tako što će da kombinuje najbolje stvari koje je vidjela dok je putovala širom svijeta i dok se takmičila na turnirima", objasnio je agent za nekretnine Rajan Dalzel.

Detaljno je opisao šta sve može da se nađe u ogromnoj vili i koliko je u stvari velika.

"Srce kuće je kuhinja i dnevna soba, kuhinja ima taj evropsku toplinu, odatle vodi u dnevnu sobu koja ima mermerni pod, prelijepe zidove, a kada podignete pogled vidjećete nevjerovatan metalni luster koji je uvezen iz Srbije. Odatle vas vrata vode napolje na terasu gde je prelep bazen koji ima sjajan pogled, sve je savršeno."

"Sedam soba, podrum za vino, automobili..."

Vila se prostire na preko 1,500 kvadratnih metara, a u njoj se nalazi dvocifren broj soba, ako se pridodaju apartmani.

"Ima sedam soba u kući i još jedna koja je priključena, kao osma soba. Ima dva velika apartmana koji dodaju draž svemu, tu je i kamin, kao i sjajno kupatilo. Ako ste gost koji voli zabavu, tu je sto za bilijar, teniski teren, kao i podrum sa vinom koji se nalazi na dva nivoa. Ima kapacitet od 1,500 flaša, takođe tu je i veliki bioskop."

Kancelarija koja se nalazi tu je uvezena iz Italije i ručno je pravljena, a tu je i garaža.

"Ona je takođe napravila i veliku garažu u koju staje 12 automobila i za svakog ko voli da automobile, to je savršena šansa da napravi svoju flotu. Kancelarija je takođe nevjerovatna, oduzima dah. Otac je sa svoja dva sina napravio sve to u Italiji, poslali su to ovdje i napravili, način na koji su to uradili je nestvarna. Kada neko uloži srce i dušu u nešto, dobijete mediteransko remek-djelo", zaključio je Dalzel.

