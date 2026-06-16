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Leni Kravic uhvaćen u restoranu u Beogradu, u društvu misteriozne ljepotice (Foto)

Leni Kravic uhvaćen u restoranu u Beogradu, u društvu misteriozne ljepotice (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Leni Kravic je u Beogradu povodom koncerta 17. juna, a odmah je pri slijetanju iskoristio priliku da posjeti poznati beogradski restoran

Leni Kravic uslikan u Beogradu prije koncerta Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Popularni pjevač Leni Kravic uskoro će održati koncert u Beogradu, a odmah pri slijetanju odlučio je da istraži ljepote noćnog života glavnog grada Srbije, te se sa ekipom zaputio u jedan od popularnijih restorana u centru. 

Srpski paparaco je ipak uspio da uslika pjevača, a mnogima je odmah privukla pažnju i činjenica da je mlada i lijepa brineta iz njegovog društva pokušala da ga sakrije od "bliceva"

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Ipak, Leni je bio dobro raspoložen, te je pozdravio fotografa i pokazao i "znak mira", te nastavio dalje sa svojim timom. 

Nije poznato ko je misteriozna ljepotica od koje se nije odvajao, te da li je dio njegovog benda ili je riječ o novoj ljubavi. 

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Interesantno je da je Kravic svojevremeno priznao da je preko deceniju u celibatu, a sve kako bi veze sa ženama bile "čistije". Posljednju izabranicu pokazao je davne 2018. i riječ je o daleko mlađoj Barbari Fialho, a nakon nje nije poznato da li je njegovo srce osvojila neka druga osoba, a da li je fatalna brineta misteriozna "ta" ili je samo dio njegove ekipe, ostaje da nagađamo.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

pjevači muzičari Beograd Leni Kravic

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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