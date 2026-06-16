Leni Kravic uhvaćen u restoranu u Beogradu, u društvu misteriozne ljepotice (Foto)

Leni Kravic je u Beogradu povodom koncerta 17. juna, a odmah je pri slijetanju iskoristio priliku da posjeti poznati beogradski restoran

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Popularni pjevač Leni Kravic uskoro će održati koncert u Beogradu, a odmah pri slijetanju odlučio je da istraži ljepote noćnog života glavnog grada Srbije, te se sa ekipom zaputio u jedan od popularnijih restorana u centru.

Srpski paparaco je ipak uspio da uslika pjevača, a mnogima je odmah privukla pažnju i činjenica da je mlada i lijepa brineta iz njegovog društva pokušala da ga sakrije od "bliceva".

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Ipak, Leni je bio dobro raspoložen, te je pozdravio fotografa i pokazao i "znak mira", te nastavio dalje sa svojim timom.

Nije poznato ko je misteriozna ljepotica od koje se nije odvajao, te da li je dio njegovog benda ili je riječ o novoj ljubavi.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Interesantno je da je Kravic svojevremeno priznao da je preko deceniju u celibatu, a sve kako bi veze sa ženama bile "čistije". Posljednju izabranicu pokazao je davne 2018. i riječ je o daleko mlađoj Barbari Fialho, a nakon nje nije poznato da li je njegovo srce osvojila neka druga osoba, a da li je fatalna brineta misteriozna "ta" ili je samo dio njegove ekipe, ostaje da nagađamo.

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(MONDO)