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Riki Martin zaustavio automobil u Knez Mihailovoj da kupi šajkaču i zastavu: Pokazao kako uživa, ne odvaja se od nje

Riki Martin zaustavio automobil u Knez Mihailovoj da kupi šajkaču i zastavu: Pokazao kako uživa, ne odvaja se od nje

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Poznati pjevač Riki Martin boravi u Beogradu, gdje sa porodicom istražuje srpsku prestonicu i kupuje tradicionalne suvenire.

Riki Martin u Beogradu Izvor: Instagram printscreen / ricky_martin

Poznati latino pjevač Riki Martin trenutno boravi u Beogradu, gdje u potpunom miru i bez velike pompe uživa u obilasku prestonice. Svjetska muzička zvezda u Srbiju je stigla u društvu svoje djece, zbog koncerta koji će biti održan 16. juna na jubilarnom petom Belgrade river festu.

Sudeći po detaljima sa beogradskih ulica, glavni grad naše zemlje ga je potpuno oduševio.

Riki Martina na dolasku u Srbiju:

Porodični obilazak u potpunom miru

Kralj latino popa, odlučio je da slobodno vreme provede u opuštenom razgledanju Beograda zajedno sa svojom porodicom – ćerkom, sinom i dvojicom blizanaca. Za razliku od mnogih svjetskih zvijezda koje zahtevaju jake mere obezbeđenja, Riki Martin je viđen kako u potpunom miru i odličnom raspoloženju uživa u duhu i arhitekturi grada.

Prolaznici koji su imali sreće da ga sretnu na ulici ostali su u potpunom šoku, ne vjerujući da pred njima stoji jedan od najpoznatijih pjevača današnjice, koji se ponašao kao i svaki drugi turista.

Pogledajte slike koje dijeli na Instagramu:

Nerazdvojan od mlađe ćerke

Oni koji su svjedočili njegovoj šetnji prestonicom posebno ističu jedan predivan detalj – Riki se doslovno ne razdvaja od svoje mlađe ćerke. Djevojčica ga prati u stopu, a pjevač joj s osmehom posvećuje punu pažnju, pokazujući koliko uživa u ulozi brižnog oca. Gdje god da se pojave, njih dvoje su glavna atrakcija, a pjevač ne krije koliko mu prija vrijeme provedeno sa njom.

Autentični suveniri: Šajkača i srpska zastava

Najzanimljivija anegdota sa njegovog obilaska dogodila se u samom srcu grada. Kako prenose očevici, pevač je u jednom trenutku iznenada zatražio od svog vozača da zaustavi automobil u blizini Knez Mihailove ulice.

Razlog za ovo neplanirano zaustavljanje oduševio je sve prisutne – Riki je poželeo da ponese autentične uspomene iz naše zemlje, te je tom prilikom kupio tradicionalnu srpsku šajkaču i zastavu Srbije.

Još slika pjevača pogledajte u galeriji:

(Kurir / MONDO)   

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Riki Martin Beograd

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