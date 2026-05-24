"Gledajte kako bježi 900 hiljada evra": Riki Martin o incidentu u Crnoj Gori

Riki Martin se na Instagramu obratio publici u Crnoj Gori

Pjevač Riki Martin doživeo je nesvakidašnju situaciju na koncertu u Crnoj Gori, gdje je pevao za Dan nezavisnosti, kada je bačen suzavac u publiku.

Incident je zabilježen kamerom, a društvenim mrežama se šeruje snimak "kako 900.000 evra bježi s bine".

Sada je Riki konačno riješio da se oglasi na Instagramu i poruči publici u Crnoj Gori "da bira da se sjeća energije" umjesto incidenta o kojem danima bruji region.

"Crna Goro, biraću da se sjećam samo nevjerovatne energije koju sam osjetio od svih vas. Publika tako topla i puna ljubavi. Zajedno smo slavili muziku, kulturu i naravno vašu nezavisnost. Još uvijek sam pod utiskom te nevjerovatne večeri nastupajući za vas. Hvala vam mnogo na pozivu, šaljem vam puno ljubav i sigurno ću se vratiti", napisao je Riki Martin na pomenutoj društvenoj mreži Instagram.

