Crna Gora obilježava Dan nezavisnosti: Organizacija proslave košta 3 miliona €, stižu Milo Đukanović i Riki Martin

Crna Gora danas obilježava dvije decenije od referenduma kojim je 2006. godine obnovila nezavisnost.

Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti, u znak sećanja na referendum održan 2006. godine, kada su građani glasali za izlazak iz državne zajednice sa Srbijom. Dvije decenije kasnije, zemlja jubilej dočekuje na putu ka Evropskoj uniji, ali i dalje kao društvo sa izraženim političkim i identitetskim podjelama.

Povodom 20 godina od obnove državnosti, sinoć je u Podgorici organizovan svečani prijem na kojem je poručeno da će za završetak evropskog puta biti potrebno mnogo više zajedništva i političke stabilnosti.

Premijer Milojko Spajić ocijenio je da je referendum bio istorijski trenutak, ali tek početak procesa izgradnje moderne države. On je istakao da snaga jedne države ne zavisi od teritorije ili vojne moći, već od sposobnosti društva da različitosti pretvori u zajednički cilj.

Govoreći o budućnosti Crne Gore, Spajić je naglasio da je evropska perspektiva trenutno najveća ideja koja okuplja građane i dodao da je projekat ujedinjene Evrope jedan od rijetkih ozbiljnih mirovnih projekata današnjice.

Prema njegovim riječima, mala država može opstati i napredovati samo ukoliko ima kvalitetne institucije, odgovorne ljude, vladavinu prava i dobre odnose sa susjedima. Posebno je ukazao na značaj povezivanja iskustva starijih generacija sa energijom i novim idejama mladih.

Spajić je poručio i da Crna Gora mora ostati društvo u kojem se poštuju različita mišljenja, uz ocjenu da građani danas pokazuju više poštovanja prema svojoj državi nego ranijih godina.

Svečanom prijemu prisustvovali su brojni politički i javni zvaničnici, među kojima i bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao i Miraš Dedeić.

Centralna proslava biće održana večeras na Trgu nezavisnosti u Podgorici, gde će nastupiti i svjetska muzička zvijezda RikiMartin. Prema ranijim informacijama, organizacija obeilježavanja Dana nezavisnosti koštaće državu gotovo tri miliona evra.