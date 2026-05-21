logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Banjaluci zaplijenjena dva kilograma kokaina, uhapšena jedna osoba

U Banjaluci zaplijenjena dva kilograma kokaina, uhapšena jedna osoba

Autor Nikolina Damjanić
0

Policijski službenici SIPA-e uhapsili su juče, 20. maja, u Banjaluci jednu osobu nakon što su tokom pretresa automobila stranih registarskih oznaka pronašli oko dva kilograma kokaina.

SIPA Izvor: SIPA

Akcija je izvedena u okviru operativne akcije "M16", po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH.

Uhapšeni se sumnjiči za krivično djelo neovlašćeni promet opojnim drogama i nakon kriminalističke obrade biće predat u nadležnost Tužilaštva BiH.

Iz SIPA-e podsjećaju da su u okviru iste akcije u septembru prošle godine na Graničnom prelazu Gradiška zaplijenili oko četiri kilograma heroina i 30 grama kokaina, kao i vozilo i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz.

Kako navode, akcija „M16“ rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama iz regiona i Evrope, a istraga o ovom slučaju se nastavlja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kokain Banjaluka SIPA hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ