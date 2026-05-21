U Banjaluci zaplijenjena dva kilograma kokaina, uhapšena jedna osoba

Policijski službenici SIPA-e uhapsili su juče, 20. maja, u Banjaluci jednu osobu nakon što su tokom pretresa automobila stranih registarskih oznaka pronašli oko dva kilograma kokaina.

Akcija je izvedena u okviru operativne akcije "M16", po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH.

Uhapšeni se sumnjiči za krivično djelo neovlašćeni promet opojnim drogama i nakon kriminalističke obrade biće predat u nadležnost Tužilaštva BiH.

Iz SIPA-e podsjećaju da su u okviru iste akcije u septembru prošle godine na Graničnom prelazu Gradiška zaplijenili oko četiri kilograma heroina i 30 grama kokaina, kao i vozilo i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz.

Kako navode, akcija „M16“ rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama iz regiona i Evrope, a istraga o ovom slučaju se nastavlja.