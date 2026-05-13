SIPA provodi veliku akciju širom BiH: Pretresi na više lokacija zbog pranja novca i poreske utaje

Pripadnici Sipe provode veliku akciju u više gradova BiH.

Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanj,e započeli su jutros, 13. maja, opsežnu operativnu akciju na više lokacija širom Bosne i Hercegovine.

Pretresi se vrše na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banjaluke i Zvornika.

Akcija se provodi po naredbama Suda BiH, a meta istražilaca su stanovi, ostale prostorije, pokretne stvari i lica osumnjičena za ozbiljna krivična djela.

„Postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo 'Udruživanje radi činjenja krivičnih djela', u vezi sa krivičnim djelima 'Poreska utaja' i 'Pranje novca'“, saopšteno je iz SIPA-e.

Operativna akcija se realizuje pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH. U pretresima i aktivnostima na terenu, podršku pripadnicima SIPA-e pružaju i MUP Republike Srpske, MUP Kantona Sarajevo, MUP Srednjobosanskog kantona, MUP Zeničko-dobojskog kantona

Cilj akcije je pronalaženje i privremeno oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku. Detaljnije informacije o rezultatima pretresa biće poznate po završetku operativnih aktivnosti.