Upad u Ministarstvo razvoja FBiH: Policija češlja dokumentaciju i računare u kabinetu ministra Vojina Mijatovića

Autor D.V. Izvor SRNA
U toku je pretres kancelarije ministra razvoja, preduzetništva i zanatstva Federacije BiH Vojina Mijatovića, a policija akciju sprovodi po naredbi Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH.

Policija u kancelariji Vojina Mijatovića: Pretresi u federalnom ministarstvu zbog bespovratnih sreds Izvor: Shutterstock

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo vrše pretrese na više lokacija na području Sarajeva i Mostara, saznaje Srna iz policijskih izvora

U prostorijama federalnog Ministarstva razvoja, preduzetništva i zanatstva u toku je pregled službene dokumentacije i računarske opreme koju koristi Mijatović, njegovi savjetnici i saradnici.

Pod istragom su fizička i pravna lica koja su bila dio konzorcijuma korisnika bespovratnih sredstava dodijeljenih putem javnog poziva koji je ovo ministarstvo raspisalo u martu prošle godine u ukupnom iznosu od oko 600.000 dolara.

Akcija se sprovodi pod nadzorom tužioca Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva.

Sipa: Pretresi i saslušanja više osoba

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH i MUP-a Kantona Sarajevo vrše od jutros pretrese na području Sarajeva i Mostara s ciljem prikupljanja dokaza u postupku za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem, a planirano je saslušanje više lica u svojstvu svjedoka.

Pretresi se vrše s ciljem otkrivanja i privremenog oduzimanja predmeta i dokumentacije koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, saopšteno je iz Sipe.

Aktivnosti se realizuju pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva FBiH, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala /POSKOK/, a po naredbi Vrhovnog suda FBiH i POSKOK-a.

Više informacija biće poznato po okončanju aktivnosti na terenu.

Možda će vas zanimati

