Nastavak akcije "Trio": SIPA u Banjaluci uhapsila jednu osobu zbog krijumčarenja migranata

Autor Haris Krhalić
U nastavku akcije „Trio“, SIPA je u Banjaluci uhapsila jednu osobu i pretresla lokaciju zbog sumnje u krijumčarenje migranata.

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) realizovali su danas, 16. aprila, nastavak operativne akcije „Trio“, prilikom čega je u Banjaluci uhapšena jedna osoba.

Akcija je usmjerena na suzbijanje organizovanog kriminala, a uhapšeno lice se sumnjiči za krivično djelo „Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata“.

Tokom aktivnosti, policijski službenici su pretresli jednu lokaciju u Banjaluci koju koristi osumnjičeni. Tom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji će poslužiti kao dokazni materijal u daljem krivičnom postupku.

Operativna akcija „Trio“ rezultat je široke koordinacije policijskih agencija. U aktivnostima su učestvovali:

  • MUP Republike Srpske
  • MUP Kantona Sarajevo
  • MUP Republike Hrvatske (OTF Zebra)

Cijeli proces podržan je kroz projekat EU4FAST, a akcija je provedena po nalogu Suda i pod nadzorom Tužilaštva BiH.

Uhapšeno lice je sprovedeno u prostorije Sipe radi kriminalističke obrade i ispitivanja, nakon čega će biti predato u nadležnost Tužilaštva BiH na dalje postupanje. Iz Sipe poručuju da, zajedno sa partnerskim agencijama, nastavljaju odlučnu borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa.

