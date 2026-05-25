Vukanović izbačen sa sjednice NSRS tokom rasprave o ukidanju OHR-a (VIDEO)

Narodni poslanik Nebojša Vukanović isključen je sa današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske tokom rasprave o Prijedlogu deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, koji se razmatraju po hitnom postupku.

Do incidenta je došlo nakon što je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić Vukanoviću oduzeo riječ, nakon čega je poslanik prišao i pobunio se zbog odluke o prekidu njegovog izlaganja.

U trenutku kada je situacija u sali eskalirala, Stevandić je dao pauzu u radu sjednice, dok je trajalo udaljavanje Vukanovića iz skupštinske sale.

Nakon kraće verbalne rasprave, Stevandić je donio odluku da Vukanovića udalji sa sjednice.

Rasprava o dokumentima koji se odnose na status Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR) nastavljena je bez njegovog prisustva.