logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava ispred Bijele kuće dok je Tramp bio unutra: Novinarka snimala prilog kada su odjeknuli pucnji

Pucnjava ispred Bijele kuće dok je Tramp bio unutra: Novinarka snimala prilog kada su odjeknuli pucnji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dramatičan trenutak zabilježila je i novinarka ABC-ja, koja je tokom snimanja priloga čula pucnjeve i potražila zaklon.

Pucnjava ispred Bijele kuće Izvor: Shutterstock

Muškarac koji je u subotu otvorio vatru na bezbjednosni punkt ispred Bijele kuće ubijen je nakon što su pripadnici Tajne službe uzvratili paljbu. Incident se dogodio dok je predsjednik SAD Donald Tramp bio u Bijeloj kući.

Napadač izvadio oružje iz torbe i počeo da puca

Američka Tajna služba saopštila je da se pucnjava dogodila u blizini 17. ulice i Pensilvanijske avenije, nedaleko od Bijele kuće.

Prema preliminarnim informacijama, muškarac je nešto poslije 18 časova po lokalnom vremenu izvadio oružje iz torbe i otvorio vatru prema bezbjednosnom punktu.

Pripadnici Tajne službe odmah su uzvratili, pogodili napadača i prebacili ga u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Nasire Best.

Ranjen i prolaznik

Tokom pucnjave pogođen je i jedan prolaznik, ali za sada nije poznato da li je ranjen mecima koje je ispalio napadač ili vatrom koju su otvorili agenti Tajne službe.

Iz Tajne službe navode da nijedan njihov pripadnik nije povrijeđen, kao i da predsjednik Donald Tramp nije bio ugrožen.

Dramatični snimci kruže mrežama

Poslije pucnjave područje oko Bijele kuće blokirano je policijskim trakama, dok su istražitelji na trotoaru postavili desetine markera za dokaze.

Novinarka ABC njuza Selina Vang objavila je dramatičan snimak trenutka kada su odjeknuli pucnji.

Dok je snimala prilog o Trampovim izjavama vezanim za Iran, u pozadini su se začuli rafali, nakon čega je novinarka potražila zaklon u medijskom šatoru.

Video se ubrzo proširio društvenim mrežama i broji milionske preglede.

Treći incident za mjesec dana

Ovo je već treći incident sa pucnjavom u blizini Donalda Trampa u posljednjih mjesec dana.

Krajem aprila dogodio se navodni pokušaj atentata tokom događaja u Vašingtonu, dok je početkom maja došlo do pucnjave kod Vašingtonskog spomenika, kada je ranjen i jedan tinejdžer.

Policija i dalje istražuje motive posljednjeg napada ispred Bijele kuće.

 (CNBC/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD bijela kuća pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ