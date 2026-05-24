Pucnjava ispred Bijele kuće dok je Tramp bio unutra: Novinarka snimala prilog kada su odjeknuli pucnji

Dramatičan trenutak zabilježila je i novinarka ABC-ja, koja je tokom snimanja priloga čula pucnjeve i potražila zaklon.

Izvor: Shutterstock

Muškarac koji je u subotu otvorio vatru na bezbjednosni punkt ispred Bijele kuće ubijen je nakon što su pripadnici Tajne službe uzvratili paljbu. Incident se dogodio dok je predsjednik SAD Donald Tramp bio u Bijeloj kući.

Napadač izvadio oružje iz torbe i počeo da puca

Američka Tajna služba saopštila je da se pucnjava dogodila u blizini 17. ulice i Pensilvanijske avenije, nedaleko od Bijele kuće.

Prema preliminarnim informacijama, muškarac je nešto poslije 18 časova po lokalnom vremenu izvadio oružje iz torbe i otvorio vatru prema bezbjednosnom punktu.

Pripadnici Tajne službe odmah su uzvratili, pogodili napadača i prebacili ga u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Nasire Best.

Ranjen i prolaznik

Tokom pucnjave pogođen je i jedan prolaznik, ali za sada nije poznato da li je ranjen mecima koje je ispalio napadač ili vatrom koju su otvorili agenti Tajne službe.

Iz Tajne službe navode da nijedan njihov pripadnik nije povrijeđen, kao i da predsjednik Donald Tramp nije bio ugrožen.

Dramatični snimci kruže mrežama

Poslije pucnjave područje oko Bijele kuće blokirano je policijskim trakama, dok su istražitelji na trotoaru postavili desetine markera za dokaze.

Novinarka ABC njuza Selina Vang objavila je dramatičan snimak trenutka kada su odjeknuli pucnji.

Dok je snimala prilog o Trampovim izjavama vezanim za Iran, u pozadini su se začuli rafali, nakon čega je novinarka potražila zaklon u medijskom šatoru.

Video se ubrzo proširio društvenim mrežama i broji milionske preglede.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now.pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv)May 23, 2026

Treći incident za mjesec dana

Ovo je već treći incident sa pucnjavom u blizini Donalda Trampa u posljednjih mjesec dana.

Krajem aprila dogodio se navodni pokušaj atentata tokom događaja u Vašingtonu, dok je početkom maja došlo do pucnjave kod Vašingtonskog spomenika, kada je ranjen i jedan tinejdžer.

Policija i dalje istražuje motive posljednjeg napada ispred Bijele kuće.

(CNBC/Mondo)