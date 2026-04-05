Tajna služba istražuje noćnu pucnjavu kod Bijele kuće u Vašingtonu. Niko nije uhapšen, uvedene su pojačane bezbjednosne mjere, ulice blokirane.

Američka Tajna služba istražuje "noćnu pucnjavu" u blizini Bijele kuće, objavila je agencija za zaštitu predsjednika danas na X-u.

"Ubrzo nakon ponoći, 5. aprila 2026., policijski službenici Tajne službe odgovorili su na dojave o pucnjavi u blizini parka Lefajt", navodi se u izjavi koju je objavio šef komunikacija službe Anton Gugjelmi. Park Lefajt nalazi se nasuprot Bijele kuće u centru Vašingtona. Nije pronađen nijedan osumnjičeni nakon "temeljne pretrage parka i okolnog područja", navodi se.

Incident u Vašingtonu: Blokirane ulice oko Bijele kuće nakon noćne pucnjave

Dok funkcionisanje Bijele kuće ostaje nepromenjeno, "preduzete su pojačane bezbjednosne mjere", a ulice u tom području blokirane su dok Tajna služba i policija "aktivno traže moguće vozilo i osobu od interesa".