logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ponovo haos na ulicama Amerike: U pucnjavu umiješana Granična patrola, jedna osoba u kritičnom stanju

Ponovo haos na ulicama Amerike: U pucnjavu umiješana Granična patrola, jedna osoba u kritičnom stanju

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

U incidentu u kojem je učestvovala američka granična patrola u Arizoni ranjena je jedna osoba.

Pucnjava u Americi, ponovo umiješana Granična policija Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

Jedna osoba je upucana u incidentu u kojem je učestvovala američka granična patrola u Arizoni u utorak, saopštila je portparolka šerifske službe okruga Pima.

Osoba, čiji identitet nije objavljen, upucana je u južnom okrugu Pima oko 7:30 časova, navodi se u saopštenju Vatrogasne službe Santa Rita, prenosi NBC News.

Vatrogasna služba je saopštila da je osobu prevezla u kritičnom stanju. Okolnosti koje su dovele do incidenta nisu odmah bile jasne. Nema informacija da li je neko od pripadnika policije povrijeđen u incidentu.

Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Ekipe iz vatrogasnog okruga Santa Rita i Američke medicinske službe pružile su medicinsku pomoć povređenoj osobi na licu mjesta, navodi se u saopštenju za javnost.

"Pacijent je prebačen lokalnim medicinskim helikopterom radi brzog transporta do regionalnog traumatološkog centra", saopštila je vatrogasna služba i istakla da je "incident i dalje pod aktivnom istragom".

Podsjetimo, ova pucnjava se dogodila samo tri dana nakon što je Granična patrola smrtno ranila Aleksa Pretija u Mineapolisu i nekoliko nedjelja nakon što je službenik Službe za imigraciju i carinu pucao i ubio Rene Gud.

(Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ