Snimak ubistva u Mineapolisu iz drugog ugla otkriva sve: Agent ICE upucao čovjeka, pa aplaudirao? (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Snimak ubistva muškarca u Mineapolisu iz drugog ugla otkrio da je agent ICE aplaudirao nakon što je upucan Aleks Preti.

Snimak ubistva u Mineapolisu Izvor: X/PamphletsY/Printscreen

Na društvenim mrežama pojavio se snimak ubistva muškarca Aleksa Pretija (37) u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama iz drugog ugla na kom se vidi kako jedan od šest agenata ICE (Službe za carinu i imigraciju), koji su ga okružili, oborili i upucali, aplaudira nakon što je Preti ranjen. On je ubrzo prevezen u bolnicu, ali je nažalost podlegao povredama uprkos naporima ljekara.

Novinari čuvenog "Washington Post-a" su pažljivom analizom snimaka utvrdili da je Aleks Preti imao pištolj za pojasom, ali da su ga agenti ICE prvo razoružali, pa onda upucali. Njihove tvrdnje demantuju svi iz administracije američkog predsjednika Donalda Trampa koji tvrde da je reč o samoodbrani agenata ICE.

Pogledajte snimak ubistva u Mineapolisu iz drugog ugla na kom se vidi pred kraj snimka kako jedan agent ICE aplaudira

Da podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je osudila ponašanje Pretija i brani agente ICE argumentima da je riječ o samoodbrani. Brojni svedoci koji su prisustvovali ubistvu tvrde da Preti nije izazivao agente i da nije potegao pištolj na njih.

Nakon ubistva Aleksa Pretija, izbili su masovni protesti u Mineapolisu. Otkazana je i NBA utakmica Minesote i Golden Stejt Voriorsa, a u međuvremenu su se protesti proširili u mnoge savezne države.

Pogledajte fotografije sa protesta u Mineapolisu

