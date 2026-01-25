Sve jači zahtjevi da se ICE hitno povuče: Protesti i žestoki politički sukobi zbog ubistva u Mineapolisu

Federalni imigracioni agenti ubili su 37-godišnjeg Aleksa Pretija u Mineapolisu, što je izazvalo nove proteste, oštre političke sukobe i zahtjeve da se ICE hitno povuče iz grada.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Šef policije u Mineapolisu potvrdio je juče da su federalni imigracioni agenti usmrtili 37-godišnjeg stanovnika, čime su grad i savezna država gurnuti u novi talas žestokih sukoba i međusobnih optužbi zbog pojačanih deportacija administracije Donalda Trampa, piše Politiko.

"Naš današnji zahtjev je da te federalne agencije koje djeluju u našem gradu to čine sa istom disciplinom, humanošću i integritetom koji su neophodni za efikasno sprovođenje zakona", rekao je načelnik policije Brajan O’Hara. Dodao je da njegova služba vjeruje da je ubijeni muškarac, Aleks Preti, bio američki državljanin i zakoniti vlasnik oružja sa dozvolom za nošenje.

Pretijevo ubistvo, koje je počinio agent Granične patrole, dodatno je zaoštrilo napetosti koje su već postojale zbog pucnjave na Rene Gud ranije ovog mjeseca. Demokratski lideri grada i države ponovili su pozive Imigracionoj i carinskoj službi (ICE) da povuče svoje snage i obustavi agresivnu kampanju u oblasti Tvina Sitisa.

Hitni pravni zahtjevi

Advokati koji zastupaju saveznu državu, kao i gradove Mineapolis i Sent Pol, podneli su u subotu uveče hitan zahtev američkoj okružnoj sudiji Kejt Menendez, koja odlučuje o potpunoj blokadi operacije Ministarstva za unutrašnju bezbednost.

"Potrebno je da Sud reaguje kako bi zaustavio ovaj talas pre nego što još jedan stanovnik izgubi život zbog Operacije ‘Metro Sardž’", naveli su.

Istovremeno, advokati demonstranata, koji tvrde da su ih službenici ICE-a nezakonito hapsili i sprovodili odmazdu, zatražili su od saveznog apelacionog suda da ponovo uvede ograničenja na upotrebu suzavca i druge municije protiv demonstranata. U podnesku navode da se očekuje novi talas protesta kao odgovor na Prettijevu smrt, što stvara "hitnu potrebu za intervencijom".

Sudija Menendez, koja nadzire oba postupka, prošle nedjelje je uvela ograničenja na taktike ICE-a. Međutim, Apelacioni sud 8. okruga brzo je prihvatio zahtev administracije i privremeno suspendovao njenu odluku, što su visoki zvaničnici Ministarstva pravde i Ministarstva za unutrašnju bezbjednost javno pozdravili.

U subotnjem podnesku demonstranti su priložili izjave dvojice svjedoka pucnjave. Među njima je i pedijatar koji je pokušao da pomogne Prettiju i izjavio da je video federalne agente kako "broje njegove rane od metaka".

Rastuće napetosti

Subotnja pucnjava dogodila se u trenutku već pojačanih sukoba, kako na ulicama između agenata ICE-a i demonstranata, tako i na sudovima između zvaničnika Trampove administracije i saveznih sudija. Očekuje se da će ovaj događaj podstaći još veće proteste i sukobe sa federalnim agentima u već napetoj atmosferi.

Načelnik O’Hara rekao je da policija Mineapolisa, po dolasku na mesto događaja, nije dobila nikakav izvještaj od federalnih zvaničnika.

"Od tada smo videli snimak koji kruži internetom. Ne znamo šta se dogodilo pre tog snimka", rekao je, dodajući: "Mislim da snimak govori sam za sebe."

Pozivi na povlačenje federalnih snaga

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej oštro je pozvao predsjednika da povuče federalne imigracione službe iz grada.

"Koliko još stanovnika, koliko još Amerikanaca, mora da umre ili bude teško povređeno da bi ova operacija prestala?", upitao je Frej na konferenciji za novinare.

"Koliko još života mora biti izgubljeno pre nego što ova administracija shvati da politički i stranački narativ nije važniji od američkih vrednosti?"

Ovo je treći takav incident u Mineapolisu otkako je Trampova administracija u decembru započela sprovođenje agresivne imigracione politike u Minesoti.

Guverner Tim Volc objavio je na platformi Iks da je razgovarao sa Trampom.

"Minesoti je dosta. Ovo je mučno", napisao je. "Predsednik mora da prekine ovu operaciju. Povucite hiljade nasilnih, neobučenih službenika iz Minesote. Odmah."

Njegove riječi ponovila je i senatorka Ejmi Klobučar (demokrata iz Minesote):

"Trampovoj administraciji i republikancima u Kongresu koji ćute: izbacite ICE iz naše države ODMAH", napisala je na Iksu.

Zvaničnik Ministarstva za unutrašnju bezbjednost (DHS) rekao je za Politiko da je ubijena osoba, koju je opisao kao "osumnjičenog", kod sebe imala vatreno oružje i dva okvira municije.

Pozadina operacije

Mineapolis je postao nacionalno žarište protesta protiv Trampove agresivne imigracione politike nakon što je Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost krajem prošle godine rasporedilo hiljade federalnih imigracionih agenata u grad. Obim i vidljivost operacije, uz ograničenu saradnju federalnih agenata sa lokalnim vlastima, zabrinuli su gradske i državne lidere.

Oni tvrde da taktike više liče na demonstraciju sile u politički nepodobnom regionu nego na rutinsko sprovođenje imigracionih zakona. Nakon pucnjave na Rene Gud ranije ovog mjeseca, federalne vlasti su državnim zvaničnicima zabranile pristup istrazi i saopštile da neće ispitivati da li je upotreba sile bila opravdana.

Kasnije je guverner Volc pozvan na saslušanje u okviru istrage Ministarstva pravde o odgovoru države na imigracionu politiku Bele kuće. Guverner je taj potez nazvao "stranačkim skretanjem pažnje" i "političkim teatrom".

Kritike guverneru

Tramp i potpredjsednik Džej-Di Vens kritikovali su guvernera Volca i gradonačelnika Freja zbog odbijanja saradnje sa federalnim agentima. Vens je u početku tvrdio da je agent koji je pucao na Gud zaštićen "apsolutnim imunitetom", ali je u četvrtak izmijenio izjavu.

"Nisam rekao, niti mislim da je bilo koji drugi zvaničnik Trampove administracije rekao, da bi službenici koji čine nedela uživali imunitet", rekao je Vens u Mineapolisu.

"To je apsurdno. Ono što sam rekao jeste da, kada federalni službenici za sprovođenje zakona prekrše zakon, to obično istražuju federalni organi."

Dok se grad suočava s posljedicama novog nasilja, reakcije su bile burne. Ken Martin, predsjednik Demokratske stranke Minesote, napisao je na Iksu:

"S**nje, ICE je upravo ubio još nekoga u Mineapolisu. Šta se, dođavola, dešava u ovoj zemlji."