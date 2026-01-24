Novo ubistvo u Mineapolisu, izbio žestok sukob sa policijom: Agenti ICE oborili pa upucali čovjeka (Video)

Agenti ICE ubili muškarca u Mineapolisu.

Izvor: X/@Rightanglenews/Printscreen

Agenti ICE (Služba za imigraciju i carinu) su danas upucali muškarca u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi "Skaj Njuz". Na društvenim mrežama se već pojavio snimak na kome se vidi šest agenata ICE kako obaraju čoveka na zemlju nakon čega su pucali na njega i prema poslednjim informacijama, muškarac je preminuo.

Međutim, autentičnost snimka zasad nije potvrđena! Nije poznat motiv incidenta u Mineapolisu.

BREAKING - A man has been shot and killed by Border Patrol in Minneapolis after preliminary reports suggest he attempted to pull a weapon on agents while they were detaining him.pic.twitter.com/0izfIQhfzP — Right Angle News Network (@Rightanglenews)January 24, 2026

Nakon pucnjave, ubrzo su izbili novi protesti. Velika grupa ljudi je gotovo momentalno ušla u sukob sa policijom i agentima ICE, ispaljeno je i dosta suzavca.

Guverner Minesote Tim Volc potvrdio je ranije danas da su federalni agenti upucali još jednu osobu u Mineapolisu i pozvao na hitan prekid operacija administracije predsjednika Donalda Trampa za sprovođenje imigracionih zakona u državi.

"Upravo sam razgovarao sa Bijelom kućom nakon još jedne užasne pucnjave koju su izvršili federalni agenti", napisao je Volc na tviteru.

On je dodao da predsjednik mora da okonča ovu operaciju.

"Povucite hiljade nasilnih, neobučenih policajaca iz Minesote. Odmah!", poručio je Volc.

Uprava grada pozvala je stanovnike da ostanu mirni i izbjegavaju dio grada u kome se dogodila pucnjava.

Ovo je, da podsjetimo, drugi slučaj ubistva u Mineapolisu od strane ICE agenata. Početkom januara je ubijena žena kada su počeli masovni protesti koji su ubrzo prerasli u demonstracije i odtad se tenzije u ovom američkom gradu ne smiruju.