Novo ubistvo u Mineapolisu, izbio žestok sukob sa policijom: Agenti ICE oborili pa upucali čovjeka (Video)

Novo ubistvo u Mineapolisu, izbio žestok sukob sa policijom: Agenti ICE oborili pa upucali čovjeka (Video)

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Agenti ICE ubili muškarca u Mineapolisu.

Agenti ICE ubili muškaca u Mineapolisu Izvor: X/@Rightanglenews/Printscreen

Agenti ICE (Služba za imigraciju i carinu) su danas upucali muškarca u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi "Skaj Njuz". Na društvenim mrežama se već pojavio snimak na kome se vidi šest agenata ICE kako obaraju čoveka na zemlju nakon čega su pucali na njega i prema poslednjim informacijama, muškarac je preminuo.

Međutim, autentičnost snimka zasad nije potvrđena! Nije poznat motiv incidenta u Mineapolisu.

Pogledajte snimak iz Mineapolisa, upozoravamo vas da je izuzetno uznemirujući

Nakon pucnjave, ubrzo su izbili novi protesti. Velika grupa ljudi je gotovo momentalno ušla u sukob sa policijom i agentima ICE, ispaljeno je i dosta suzavca.

Pogledajte fotografije protesta u Mineapolisu

Guverner Minesote Tim Volc potvrdio je ranije danas da su federalni agenti upucali još jednu osobu u Mineapolisu i pozvao na hitan prekid operacija administracije predsjednika Donalda Trampa za sprovođenje imigracionih zakona u državi.

"Upravo sam razgovarao sa Bijelom kućom nakon još jedne užasne pucnjave koju su izvršili federalni agenti", napisao je Volc na tviteru.

On je dodao da predsjednik mora da okonča ovu operaciju.

"Povucite hiljade nasilnih, neobučenih policajaca iz Minesote. Odmah!", poručio je Volc.

Uprava grada pozvala je stanovnike da ostanu mirni i izbjegavaju dio grada u kome se dogodila pucnjava.

Ovo je, da podsjetimo, drugi slučaj ubistva u Mineapolisu od strane ICE agenata. Početkom januara je ubijena žena kada su počeli masovni protesti koji su ubrzo prerasli u demonstracije i odtad se tenzije u ovom američkom gradu ne smiruju.

Pogledajte

00:08
Pucnjava u Jovijanovoj ulici na Zvezdari
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

