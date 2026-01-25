Veliki protesti protiv ICE-a širom Amerike: Ogroman bijes nakon jezivog ubistva u Mineapolisu

Protesti protiv ICE-a šire se američkim gradovima nakon što su agenti u Minneapolisu ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija, a učesnici traže pravdu i ukidanje agencije.

Izvor: X/@mahaniok/printscreen

Protesti su se proširili američkim gradovima, uključujući Minneapolis, Njujork, San Francisko, Boston i Providence, nakon što su savezni agenti američke imigracione službe (ICE) u Minneapolisu ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija, medicinskog tehničara koji je tamo živio i radio.

Talas protesta uslijedio je samo dan nakon što su hiljade ljudi marširale ulicama Minneapolisa protestujući protiv ICE-a. Protestanti su ponovo, uprkos ekstremnoj hladnoći, izašli na ulice kako bi izrazili protivljenje delovanju agencije i iskazali podršku Pretiju i drugima koji su, kako tvrde, stradali zbog naglog dolaska velikog broja imigracionih agenata u grad poslednjih nedelja.

Okupljeni i u Njujorku

U Njujorku se hiljade ljudi okupilo na Union Squareu, a snimci prikazuju ljude kako skandiraju: "Recite jednom, recite dvaput, nećemo trpiti ICE!" Član gradskog vijeća iz redova Demokratske stranke Či Ose obratio se okupljenima i pozvao na ukidanje ICE-a.

"Potrebni su nam nirnberški procesi za ljude iz ICE-a, za ljude koji ovde, u našoj zemlji, čine zločine protiv čovječnosti. Odbijam ih nazivati policijom. Oni su agenti haosa. Uništavaju tkivo naše zemlje", vikao je Ose okupljenima.

Nirnberški procesi bili su sudski postupci održani nakon Drugog svjetskog rata, kada su saveznici sudili vodećim nacističkim zvaničnicima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine protiv mira.

Right now, NYC is protesting against murder of innocent people by ICE agents.

It's freaking cold, but it's not stopping people.pic.twitter.com/FqqcggZEK2 — Ihar Mahaniok (@mahaniok)January 24, 2026

Protesti širom zemlje

U Vašingtonu se masa okupila ispred sjedišta Ministarstva unutrašnje bezbjednosti (DHS). Video snimci prikazuju ljude kako uzvikuju "sramota".

Na drugom kraju zemlje, u San Francisku, stotine ljudi okupile su se u centru grada dok je sunce zalazilo. Snimci na društvenim mrežama prikazuju demonstrante s transparentima i uzvicima poput "ustani, bori se".

Nosili su i transparente protiv ICE-a i tražili "pravdu" za Rene Gud, još jednu stanovnicu Minneapolisa koju je ranije ovog mjeseca ubio agent ICE-a.

Južnije, u Los Anđelesu, stotine ljudi izašle su na ulice centra grada. Okupljeni su nosili transparente solidarnosti s porukama poput "Od Los Anđelesa do Minneapolisa, zaustavite ICE teror", izvijestio je Los Angeles Times.

U Providensu su stotine ljudi okupile ispred lokalnog sjedišta DHS-a. "Zatvorite DHS, zatvorite DSH", vikali su neki, dok su drugi držali transparente s porukama "Bez tirana i bez kraljeva" i "ICE je najgore od najgoreg".

U Bostonu su mase marširale ulicama uz zajedničko skandiranje.

Ministarstvo: Preti je prišao agentima s poluautomatskim pištoljem

Preti, američki državljanin koji je radio na jedinici intenzivne njege u veteranskom zdravstvenom sistemu u Minneapolisu, pogođen je s više hitaca tokom sukoba s agentima ICE-a.

Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti i njegova čelnica Kristi Noem saopštili su da je Preti "prišao agentima s poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm" te da su ga "agenti pokušali razoružati".

Načelnik policije Minneapolisa Brajan O’Hara rekao je i da je Preti bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje. Zakon u Minesoti dopušta građanima nošenje pištolja u javnosti i ne zahtijeva da oružje bude skriveno.

Vidi opis Veliki protesti protiv ICE-a širom Amerike: Ogroman bijes nakon jezivog ubistva u Mineapolisu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Brandon Bell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Imam osjećaj da se svaki dan dogodi nešto još luđe"

U samom Minneapolisu protestanti su se, uprkos niskim temperaturama, ponovo okupili na mjestu gdje je Preti ubijen. Kako je pala noć, stotine ljudi tiho su se okupile uz improvizovani memorijal na mjestu pogibije medicinskog tehničara.

Neki su nosili transparente s natpisom "Pravda za Aleksa Pretija", dok su drugi skandirali imena Pretija i Gud. Obližnja prodavnica sa krofnama i prodavnica odjeće ostale su otvorene kako bi protestantima pružile sklonište, vodu, kafu i grickalice.

Kejleb Spajk rekao je da je došao iz obližnjeg predgrađa kako bi izrazio podršku i frustraciju. "Imam osjećaj da se svaki dan dogodi nešto još luđe. Ono što se događa u našoj zajednici je pogrešno, odvratno i mučno", rekao je.

J.D. Vens krivi ljevičare

Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens izjavio je da su nemiri u Mineapolisu rezultat aktivnosti krajnje ljevičarskih agitatora koji sarađuju sa lokalnim vlastima.

"Ovaj nivo vještačkog haosa jedinstven je za Mineapolis", naveo je Vens na "Iksu".

Reagovanje Vensa uslijedila je nakon što su federalni agenti u pucnjavi ubili 37-godišnjeg bolničkog tehničara Aleksa Pretija, što je izazvalo nove kontroverze o operacijama pripadnika Imigracione i carinske službe )ICE) u tom gradu.

Ministar unutrašnje bezbjednosti Kristi Noem rekla je da su agenti ispalili odbrambene hice nakon što je Preti reagovao burno, dok je guverner Minesote Tim Volc opisao kao laž i besmislicu izvještaj saveznih organa o tome što se dogodilo.

Republikanski senator Bil Kasidi pozvao je na potpunu zajedničku saveznu i državnu istragu opisujući cijeli slučaj kao veoma uznemirujući.

Predsjednik Donald Tramp optužio je Volca za podsticanje pobune.

Porodica Pretija zatražila je istragu o pogibiji njihovog sina.