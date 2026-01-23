SAD napustile SZO: Vašington zvanično stavlja tačku na saradnju, povučeni svi ljudi iz Ženeve

SAD zvanično su se povukle iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ostavljajući ih bez jednog od svojih najvećih finansijskih podržavalaca, uz optužbe Vašingtona za loše upravljanje pandemijom kovida i politički uticaj pojedinih država.

SAD zvanično su se povukle iz Svetske zdravstvene organizacije (WHO), ostavljajući ovu agenciju Ujedinjenih nacija bez jednog od svojih najvećih donatora.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom je signalizirao povlačenje još prije godinu dana, nakon što je kritikovao organizaciju zbog toga što je, kako je naveo, bila previše "naklonjena Kini" tokom pandemije kovida.

Američko Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi saopštilo je da je odluka donijeta zbog navodnog "lošeg upravljanja pandemijom", nemogućnosti SZO da se reformiše i političkog uticaja država članica.

Svjetska zdravstvena organizacija odbacila je ove tvrdnje, a njen generalni direktor Tedros Adanom Gebrejesus rekao je da je povlačenje "gubitak za Sjedinjene Države i za cijeli svijet".

Finansijski udar za SZO

SZO je ukazala na svoje globalne napore u borbi protiv dječije paralize, HIV-a i AIDS-a, smrtnosti majki, kao i na međunarodni sporazum o kontroli duvana.

Nakon pandemije, države članice SZO radile su na izradi međunarodnog pandemijskog sporazuma, čiji je cilj sprečavanje, priprema i odgovor na buduće pandemije, uključujući pravedniju raspodelu vakcina i lijekova.

Sporazum je konačno usaglašen u aprilu prošle godine, uz saglasnost svih država članica SZO, osim Sjedinjenih Američkih Država.

Vašington je tradicionalno bio jedan od najvećih donatora SZO, ali nije platio svoje članarine za 2024. i 2025. godinu, što je već dovelo do velikih otpuštanja u okviru organizacije.

Iako pravnici SZO smatraju da su SAD u obavezi da plate zaostala dugovanja, procijenjena na oko 260 miliona dolara (193 miliona funti), Vašington je saopštio da ne vidi razlog da to učini.

Prekid saradnje i poruke Vašingtona

Američke vlasti navele su da je svo finansiranje WHO iz budžeta SAD obustavljeno, da su američki zaposleni i saradnici povučeni iz sedišta organizacije u Ženevi, u Švajcarskoj, kao i iz njenih kancelarija širom svijeta, dok su stotine američkih angažmana sa WHO suspendovane ili u potpunosti prekinute.

"SZO je uprljala i obezvrijedila sve što je Amerika učinila za nju", navodi se u zajedničkom saopštenju američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija i državnog sekretara Marka Rubija.

Oni su naveli da je organizacija "napustila svoju osnovnu misiju i više puta delovala protiv interesa Sjedinjenih Američkih Država", uključujući i, kako su rekli, neuspjeh da vrati američku zastavu koja se nalazi u sjedištu SZO u Ženevi.

"U budućnosti će se angažman SAD prema SZO svesti isključivo na sprovođenje povlačenja i zaštitu zdravlja i bezbednosti američkog naroda", dodali su.

Američko ministarstvo saopštilo je da će SAD razvijati bilateralne odnose sa drugim državama kako bi obezbijedile nadzor nad bolestima i razmjenu patogena, ali nije moglo da navede sa kojim konkretnim zemljama su takvi aranžmani do sada uspostavljeni.

Na pitanje o globalnim naporima u borbi protiv dječije paralize ili HIV-a, zvaničnici su rekli da će SAD sarađivati sa "nevladinim organizacijama i verskim grupama", ali bez navođenja konkretnih partnerstava.

Upitani da li će SAD nastaviti da učestvuju u razmeni informacija i razvoju godišnje globalne vakcine protiv gripa, zvaničnici nisu bili sigurni.

Nakon što je Donald Tramp potpisao uredbu o povlačenju na početku svog drugog mandata, WHO je saopštila da se nada da će SAD preispitati svoju odluku i navela da su "WHO i SAD spasile bezbroj života i zaštitile Amerikance i ljude širom svijeta od zdravstvenih prijetnji".

Kako je zaključeno, takva odluka bila bi "u interesu zdravlja i dobrobiti miliona ljudi širom svijeta".

(BBC/Mondo)