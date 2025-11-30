SZO objavila statistiku: Više od 1,3 miliona novih infekcija i 630.000 smrtnih ishoda od HIV-a

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je prošle godine HIV registrovan kod 1,3 miliona ljudi, dok je 630.000 ljudi preminulo od uzroka u vezi sa ovom infekcijom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Svjetska zdravstvena organizacija je uoči 1. decembra - Dana borbe protiv side, navela da je prošle godine 40,8 miliona ljudi širom svijeta živjelo sa HIV-om.

Ukazali su na to da se djeca, adolescentkinje i mlade žene suočavaju sa povećanom ranjivošću, posebno u Africi.

Povećan rizik imaju muškarci koji imaju seks sa muškarcima, trans i rodno raznolike osobe, osobe koje koriste drogu, koje su u zatvorima i seksualni radnici.

Iz Svjetske zdravstvene organizacije su naveli da su zaštita prava i obezbjeđivanje pristupa uslugama od suštinskog značaja za zaustavljanje novih infekcija i postizanje zdravstvene ravnopravnosti.

SZO obilježava Svjetski dan borbe protiv side pod sloganom "Prevazilaženje poremećaja, transformisanje odgovora na AIDS", te poziva na trajno političko vođstvo, međunarodnu saradnju i pristupe zasnovane na ljudskim pravima kako bi se okončala epidemija AIDS-a do 2030. godine.

"Nakon decenija napretka, odgovor na HIV nalazi se na raskrsnici. Usluge koje spasavaju živote bivaju poremećene, a mnoge zajednice suočene su s povećanim rizicima i ranjivostima. Ipak, uprkos ovim izazovima, nada opstaje u odlučnosti, otpornosti i inovativnosti zajednica koje teže da okončaju AIDS", naveli su iz SZO.

Poručili su da je važno osnažiti zajednice jer su one pokretačka snaga odgovora na HIV.

Podsjećamo, besplatno i anonimno testiranje na HIV, hepatitis B i C sutra će biti organizovano na 18 lokacija u 13 gradova u BiH povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

(Srna)