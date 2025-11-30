Dvije lokacije u Banjaluci: Sutra besplatno testiranje na HIV, B i C hepatitis

Besplatno i anonimno testiranje na HIV, hepatitis B i C sutra će biti organizovano na 18 lokacija u 13 gradova u BiH povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Testiranje je planirano u Banjaluci na dvije lokacije – Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i Institutu za javno zdravstvo Srpske, u bolnicama "Sveti vračevi" u Bijeljini, "Sveti apostol Luka" u Doboju, "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, te u bolnicama u Zvorniku i Trebinju.

U Sarajevu će testiranje biti u "Importane" centru i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a u Mostaru u Tržnom centru "Mepas", Univerzittskoj kliničkoj bolnici, Kantonalnoj bolnici "Dr Safet Mujić" i u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Građani se mogu testirati i u kantonalnim bolnicama u Zenici i Travniku, u Zavodu za javno zdravstvo u Livnu, te tržnim centrima "Bingo" u Bihaću i "Omega" u Tuzli, saopšteno je iz Udruženja "Partnerstvo za zdravlje".

Uz besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje građani mogu dobiti i edukativni materijal, koji nudi informacije o putevima prenosa i zaštite od virusa.

Testiranje organizuje Udruženje "Partnerstvo za zdravlje" u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, te nevladinim organizacijama.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilježava se 1. decembra svake godine i to je prilika da ljudi širom svijeta pruže podršku oboljelima i da se ujedine u borbi protiv HIV-a i AIDS-a.

Do sada je 35 miliona ljudi preminulo od oboljenja u vezi sa AIDS-om, što ovu pandemiju čini jednom od najrazornijih u istoriji čovječanstva, dok se procjenjuje da trenutno 38 miliona ljudi živi sa HIV-om.