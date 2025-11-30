logo
UKC RS upozorava: Sve veći broj pacijenata sa HIV-om dolazi ljekaru prekasno

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Pod nadzorom UKC-a RS trenutno je 135 osoba koje žive sa HIV/AIDS-om, a ove godine je evidentiran i jedan smrtni slučaj uzrokovan komplikacijama AIDS-a, saopšteno je iz UKC-a povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

shutterstock_2477946425.jpg Izvor: Shutterstock

Naveli su da je ove godine u Republici Srpskoj registrovano 12 novih slučajeva HIV infekcije, te upozorili da posebno zabrinjava činjenica da sve veći broj oboljelih dolazi ljekaru u odmakloj, terminalnoj fazi bolesti, kada su mogućnosti liječenja ograničene.

"Rano otkrivanje infekcije i pravovremeno započinjanje terapije omogućavaju dug i kvalitetan život, te sprečavaju prenos virusa na druge osobe", naglasili su iz UKC-a.

Iz UKC-a su napomenuli da je infekcija HIV-om i dalje prisutna i da, uprkos napretku medicine i dostupnosti terapije, borba protiv ove bolesti nije završena.

"Zbog toga naglašavamo značaj i potrebu kontinuirane edukacije, pravovremenog testiranja i smanjenja stigme koja i dalje prati osobe koje žive s HIV-om", poručili su iz UKC-a.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, sutra će u Klinici za infektivne bolesti od 8.00 do 17.00 časova biti besplatno testiranje na HIV /virus humane imunodeficijencije/, HBV /virus hepatitisa B/, HCV /virus hepatitisa C i sifilis.

"Pozivamo sve građane da iskoriste priliku za testiranje, jer rani pregled i dijagnoza značajno povećavaju mogućnosti za uspješno liječenje i sprečavanje širenja infekcija", kažu u UKC-u.

U prošloj godini zabilježeno je oko 1,3 miliona novih infekcija HIV-om u svijetu, a oko 630.000 ljudi je preminulo od HIV-povezanih uzroka.

Tagovi

UKC RS HIV/AIDS

