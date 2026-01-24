"Amerika ne može da odlučuje o našoj sudbini": Grenlandska ministarka odgovorila na Trampove prijetnje

Grenlandska ministarka rudarstva poručila je da SAD ne mogu odlučivati o mineralima ostrva i da suverenitet Grenlanda nije na prodaju, uprkos Trampovim najavama o mogućem dogovoru.

Grenlandska ministarka rudarstva odbacila je pokušaje Sjedinjenih Američkih Država da odlučuju o mineralnim resursima njenog ostrva, poručivši da nijedna spoljna sila ne smije da određuje sudbinu ogromnog prirodnog bogatstva tog arktičkog teritorije. Njena reakcija usljedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ustvrdio da je sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom postigao dogovor o resursima ostrva, piše POLITICO.

"Sve je na stolu osim našeg suvereniteta", izjavila je ministarka mineralnih resursa Naja Natansen u intervjuu za POLITICO. Naglasila je da njena zemlja "neće prihvatiti da se budući razvoj našeg mineralnog sektora odlučuje van Grenlanda".

Suverenitet nije na prodaju

Početkom nedjelje Tramp je zaprijetio uvođenjem masovnih carina zemljama Evropske unije ukoliko ne predaju Grenland, poluautonomnu dansku teritoriju, Sjedinjenim Državama. Kasnije je odustao od prijetnje, rekavši da je sa Ruteom postigao "okvir za budući dogovor".

Međutim, ako taj dogovor uključuje kontrolu nad grenlandskim mineralima od strane bilo koje druge zemlje osim Grenlanda, odgovor iz Nuuka je jasan, "ne", poručila je ministarka. Arktičko ostrvo poseduje dovoljne količine retkih zemnih elemenata da zadovolji četvrtinu svjetske potražnje, kao i ogromne zalihe nafte, gasa, zlata i metala ključnih za čistu energiju, ali su ti resursi uglavnom neiskorišćeni.

Iako detalji Trampovog okvira nisu poznati, jedan evropski zvaničnik izjavio je da bi on mogao da uključi osnivanje nadzornog odbora za minerale ostrva. Natansen je tu mogućnost odlučno odbacila. "To bi značilo odricanje od suvereniteta. To je naša jurisdikcija, mi odlučujemo šta se dešava sa našim mineralima", rekla je.

Otvorenost za saradnju

Uprkos čvrstom stavu, Natansen je nagovestila da se pitanje resursa može rešavati kroz multilateralne pregovore. "Ne kažem da se ne može postići dogovor", izjavila je, dodajući da vlada "nema primedbi na izgradnju NATO kapaciteta na Grenlandu ili bilo kakvo nadgledanje".

Takođe je istakla otvorenost za razvoj sporazuma o rudarskoj saradnji sa SAD iz 2019. godine. "Ali ne možemo početi da trgujemo mineralima za suverenitet", zaključila je.

Nakon sastanka sa grenlandskim premijerom Jensom Frederikom Nilsenom u Nuuku, danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da, iako je situacija ozbiljna, "imamo put kojim pokušavamo da idemo sa Amerikancima".

Frederiksen se prethodno sastala sa Ruteom u Briselu kako bi razgovarala o detaljima njegovog razgovora sa Trampom, dok je Nilsen rekao da još nije upoznat sa detaljima sporazuma. Evropska unija užurbano radi na izgradnji sopstvenog lanca snabdjevanja sirovinama, jer globalni lanci postaju sve nesigurniji.

"SAD nije nužno prijatelj"

Grenland se smatra ključnim rješenjem, a EU je sa njim 2023. godine potpisala strateško partnerstvo o mineralima. Natansen smatra da su SAD pokazale više "brzine" u obezbjeđivanju minerala zahvaljujući Trampovim trgovinskim sporazumima. Sa druge strane, EU je "bila malo sporija, jer je to mnogo teže", rekla je ministarka.

Nakon što je Tramp isključio mogućnost vojne intervencije, Grenland sada oprezno procenjuje situaciju. "Ljudi su i dalje na ivici, ali smo se spustili nekoliko stepenika niz lestvicu sukoba", kazala je Natansen. Ipak, dodala je da je postalo jasno da je "SAD saveznik, ali ne nužno prijatelj u ovom trenutku".