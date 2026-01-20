Zaoštrava se situacija: Američki avioni uskoro stižu na Grenland

Sjevernoamerička komanda vazdušne odbrane (NORAD) objavila je da uskoro šalje avione u bazu američkog vazduhoplovstva na sjeverozapadu Grenlanda.

Izvor: Shutterstock

"Avioni Sjevernoameričke komande za odbranu vazduhoplovstva (NORAD) uskoro će stići u svemirsku bazu Pitufik, na Grenlandu. Zajedno sa avionima koji lete iz baza u kontinentalnom dijelu Sjedinjenih Država i Kanade, oni će podržati razne dugo planirane aktivnosti NORAD-a, nadograđujući se na dugotrajnu odbrambenu saradnju između Sjedinjenih Država i Kanade, kao i Kraljevine Danske.

Ova aktivnost je koordinisana sa Kraljevinom Danskom, a sve snage za podršku djeluju uz potrebna diplomatska odobrenja. Vlada Grenlanda je takođe obaveštena o planiranim aktivnostima.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand)January 19, 2026

NORAD rutinski sprovodi kontinuirane, raspršene operacije u odbrani Sjeverne Amerike, kroz jedan ili sva tri NORAD regiona (Aljaska, Kanada i kontinentalni deo SAD)", navodi se u objavi NORAD-a.

Američki predsjednik Donald Tramp je više puta izjavio da namjerava da traži pripajanje Grenlanda SAD, jer to smatra važnim za nacionalnu bezbjednost.

