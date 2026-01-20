logo
Zaoštrava se situacija: Američki avioni uskoro stižu na Grenland

Zaoštrava se situacija: Američki avioni uskoro stižu na Grenland

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Sjevernoamerička komanda vazdušne odbrane (NORAD) objavila je da uskoro šalje avione u bazu američkog vazduhoplovstva na sjeverozapadu Grenlanda.

NORAD šalje avione na Grenland Izvor: Shutterstock

"Avioni Sjevernoameričke komande za odbranu vazduhoplovstva (NORAD) uskoro će stići u svemirsku bazu Pitufik, na Grenlandu. Zajedno sa avionima koji lete iz baza u kontinentalnom dijelu Sjedinjenih Država i Kanade, oni će podržati razne dugo planirane aktivnosti NORAD-a, nadograđujući se na dugotrajnu odbrambenu saradnju između Sjedinjenih Država i Kanade, kao i Kraljevine Danske.

Ova aktivnost je koordinisana sa Kraljevinom Danskom, a sve snage za podršku djeluju uz potrebna diplomatska odobrenja. Vlada Grenlanda je takođe obaveštena o planiranim aktivnostima.

NORAD rutinski sprovodi kontinuirane, raspršene operacije u odbrani Sjeverne Amerike, kroz jedan ili sva tri NORAD regiona (Aljaska, Kanada i kontinentalni deo SAD)", navodi se u objavi NORAD-a.

Američki predsjednik Donald Tramp je više puta izjavio da namjerava da traži pripajanje Grenlanda SAD, jer to smatra važnim za nacionalnu bezbjednost.

(MONDO)

