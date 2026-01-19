logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dolazi i komandant: Stiže veliki broj danskih vojnika na Grenland

Dolazi i komandant: Stiže veliki broj danskih vojnika na Grenland

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Danska šalje dodatne borbene jedinice na Grenland, gdje je već raspoređeno nekoliko stotina vojnika.

Stiže veliki broj danskih vojnika na Grenland Izvor: EPA/Mads Claus Rasmussen

Veći broj danskih vojnika, trebalo bi večeras da stigne u Kangerlusak na Grenlandu. Tu informaciju potvrdile su danske oružane snage za televiziju TV 2 iz te zemlje.

Kako prenosi TV 2, sa tom grupom na Grenland doputovaće i komandant danske kopnene vojske Peter Bojsen. Na Grenlandu se već nalazi nekoliko stotina vojnika, a sada stižu dodatne snage.

Pristigli vojnici učestvovaće u jačanju kontingenta danskih snaga koje su trenutno raspoređene na Grenlandu.

Ranije je komandant Arktičkog zapovedništva Soren Andersen izjavio da je u Nuuk već stiglo oko 100 danskih vojnika, dok je sličan broj raspoređen i u Kangerlusaku. Tamo bi trebalo da započnu vojnu vježbu pod nazivom "Arctic Endurance", koja je ubrzana i pojačana nakon nedavnih izjava američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je u više navrata rekao da želi da pripoji Grenland Sjedinjenim Američkim Državama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grenland

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ