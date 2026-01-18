logo
Njemački vojnici napustili Grenland: Ukrcali se u avion nakon Trampove pretnje 1

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
1

Nijemci su napustili Grenland manje od 24 sata nakon što je Tramp poručio, između ostalih, i Njemačkoj, da će uvesti carine od 10, pa onda i 25 odsto.

Njemački vojnici napustili Grenland Izvor: PT Hamilton/Shutterstock

Njemački izviđački tim napustio je Grenland.

O tome piše više njemačkih medija, uključujući Bild i Špigel, a informaciju je za novinsku agenciju DPA potvrdio i portparol njemačkog ministarstva odbrane.

Prema Bildu, koji je prvi objavio vijest, vojnici su tek jutros obaviješteni o iznenadnom odlasku.

"Još juče nije bilo jasno koliko će dugo ostati", rekao je Moric Miler, jedan od novinara koji prati slučaj.

U srijedu su brojni saveznici iz NATO objavili da šalju vojnike na Grenland. Cilj je bio učestvovanje u vojnoj vježbi pod danskim vođstvom, koja je trebalo da traje duži period.

Tada je najavljeno da će Njemačka poslati takozvani izviđački tim od 13 pripadnika.

Nijemci su napustili Grenland manje od 24 sata nakon što je Tramp poručio, između ostalih, i Njemačkoj, da će uvesti carine od 10, pa onda i 25 odsto.

(Index/MONDO)

Tagovi

Grenland Njemačka

Mnk

To je ta strasna flota od 13 junaka haha

