Njemački vojnici napustili Grenland: Ukrcali se u avion nakon Trampove pretnje

Nijemci su napustili Grenland manje od 24 sata nakon što je Tramp poručio, između ostalih, i Njemačkoj, da će uvesti carine od 10, pa onda i 25 odsto.
Njemački izviđački tim napustio je Grenland.
O tome piše više njemačkih medija, uključujući Bild i Špigel, a informaciju je za novinsku agenciju DPA potvrdio i portparol njemačkog ministarstva odbrane.
Prema Bildu, koji je prvi objavio vijest, vojnici su tek jutros obaviješteni o iznenadnom odlasku.
"Još juče nije bilo jasno koliko će dugo ostati", rekao je Moric Miler, jedan od novinara koji prati slučaj.
#BREAKING: Germany is withdrawing its 15-member military reconnaissance team from Greenland after its exploratory mission concluded.— Global War Report. (@GlobeWarReport)January 18, 2026
➡️ The deployment lasted about 44 hours.pic.twitter.com/osfck9t0Ap
U srijedu su brojni saveznici iz NATO objavili da šalju vojnike na Grenland. Cilj je bio učestvovanje u vojnoj vježbi pod danskim vođstvom, koja je trebalo da traje duži period.
Tada je najavljeno da će Njemačka poslati takozvani izviđački tim od 13 pripadnika.
#German#militarywithdraws soldiers from#Greenlandafter#Trumpescalated tensions by announcing additional#tariffson eight#Europeancountries, including#Germany.#Europe#Denmark#EuropeNewshttps://t.co/trLcjUBFvrvia @@YahooNews— Seeker (@Rajeev_kumar15)January 18, 2026
(Index/MONDO)