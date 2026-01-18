logo
Njemačka vojska tajno napustila Grenland: Misija završena nakon samo 44 sata

Njemačka vojska tajno napustila Grenland: Misija završena nakon samo 44 sata

Autor Dušan Volaš
0

Izviđačka jedinica njemačkih oružanih snaga tajno je napustila Grenland, objavio je danas njemački list "Bild".

Njemačka vojska tajno napustila Grenland Izvor: Shutterstock

Reporter "Bilda" snimio je 15 njemačkih vojnika, koje je predvodio kontraadmiral Štefan Pauli, na aerodromu Nuuk u trenutku kada su napuštali ovo dansko ostrvo.

"Iako je samo dan ranije saopšteno da će se vojnici na Grenlandu zadržati duže nego što je prvobitno planirano, već danas su njemačke oružane snage povučene bez ikakve prethodne najave, zvaničnog obavještenja ili dodatnog pojašnjenja", piše njemački list.

Kako je navedeno, naređenje o povlačenju stiglo je iz Berlina, dok vojnicima na terenu nije dato nikakvo objašnjenje.

"Vojnici su bili na Grenlandu manje od dva dana, odnosno 44 sata od slijetanja do polijetanja", piše "Bild".

List navodi da se postavlja pitanje da li je ovakav razvoj događaja odgovor Berlina na uvođenje carina koje je najavio američki predsjednik Donald Tramp protivnicima njegove politike prema Grenlandu ili iza odluke stoje neki drugi razlozi

Admiral Pauli je izjavio ranije da su razmijenili mišljenje sa danskim predstavnicima i drugima o mogućnostima buduće saradnje na Grenlandu, da su o tome informisali Berlin i da sada čekaju odgovor o tome šta će biti odobreno kako bi sa Dancima razgovarali o narednim koracima.

Petnaest pripadnika njemačke kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i mornarice stiglo je na Grenland u petak u okviru izviđačke misije koju su, na poziv Danske, provodile zemlje članice NATO-a.

Cilj misije, kako je rečeno, bio je sprovođenje vojnih vježbi te ispitivanje potencijalnih budućih mogućnosti za obuku i raspoređivanje snaga.

Ova misija je pokrenuta nakon što je u Vašingtonu propao sastanak ministara spoljnih poslova Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država.

