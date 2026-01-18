Otkriveno kako EU planira da uzvrati Trampu, spominje se i "trgovinska bazuka"

Evropski parlament odbija da ratifikuje ključni trgovinski sporazum sa SAD nakon što je američki predsjednik Donald Tramp uveo nove carine i zahtijeva kontrolu nad Grenlandom. EU razmatra kontramjere.

Zastupnici Evropske unije neće odobriti ključni transatlantski trgovinski sporazum nakon što je američki predsjednik Donald Tramp uveo nove carine evropskim zemljama u sklopu svojih napora da preotme kontrolu nad Grenlandom od Danske.

Potvrda da Evropski parlament neće nastaviti sa ratifikacijom sporazuma, koji su prošlog jula potpisali Tramp i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, baca budućnost primirja u trgovinskom ratu u neizvjesnost, piše Politiko.

U onlajn saopštenju, Manfred Veber, predsednik Evropske narodne partije (EPP), rekao je da eskalacija tenzija između SAD i Evrope znači da Parlament neće glasati u korist pakta, kojim se određuju američke carine na uvoz iz EU od 15 posto u zamjenu za to da Unija ne uvodi namete na američki izvoz.

"EPP podržava trgovinski sporazum EU i SAD, ali s obzirom na prijetnje Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom, odobrenje nije moguće u ovoj fazi. Carine od 0 odsto na američke proizvode moraju biti stavljene na čekanje", rekao je Veber.

Dok su ostali članovi vladajuće koalicije Ursule fon der Lajen, levi centar (S&D), centristi (Renev) i lijevo orijentisani Zeleni, posljednjih nedjelja zagovarali stratešku pauzu u primeni trgovinskog sporazuma, njena sopstvena EPP stranka do sada nije bila ubeđena tim potezom.

U srijedu su poslanici odložili odluku o tome da li će zamrznuti ratifikaciju sporazuma usred tenzija oko Trampovog zahtijeva da Danska preda Grenland Sjedinjenim Državama.

Glasanje je bilo zakazano za 26. januar, a to bi odredilo stav Evropskog parlamenta o ukidanju carina na američku industrijsku robu, što je jedna od ključnih tačaka sporazuma postignutog između Brisela i Vašingtona prošlog ljeta.

Sporazum sa Vašingtonom "neće biti odložen", rekla je tada poslanica EPP-a Željana Zovko. Očekuje se da će zakonodavci EU sada potvrditi zamrzavanje sporazuma tokom sastanka sljedeće srijede.

Karin Karlsboro, švedska poslanica Evropskog parlamenta (MEP) koja obavlja funkciju trgovinskog koordinatora kompanije "Obnova", izjavila je u subotu za Politiko da sporazum između EU i SAD neće dobiti dovoljnu podršku poslanika.

"Ne vidim nikakvu mogućnost da Evropski parlament da zeleno svjetlo za nastavak sporazuma o carinama kada budemo donosili odluku u srijedu. Umesto toga, EU mora da se pripremi da odgovori na carinske napade predsjednika Trampa, uključujući i one usmjerene protiv Švedske. Ne možemo isključiti ni odmazdne carine ni upotrebu 'bazuke' ako se pritisak i prisila nastave", rekla je ona.

Takozvana trgovinska "bazuka" EU, Instrument protiv prinude, nudi niz kaznenih mera koje se mogu koristiti protiv trgovinskih rivala koji pokušavaju da ugroze blok. Među njima su ograničenja investicija i pristupa šemama javnih nabavki, kao i ograničenja zaštite intelektualne svojine.

Uprkos pozivima Evropskog parlamenta, odluka o aktiviranju Instrumenta za borbu protiv prinude bila bi na Evropskoj komisiji, ukoliko Tramp sprovede svoju posljednju prijetnju. Za to bi tada bila potrebna podrška kvalifikovane većine zemalja članica, što bi moglo biti teško s obzirom na dugogodišnje podjele među evropskim prestonicama oko toga koliko daleko treba ići bez daljeg antagonizovanja Vašingtona.

Liderka grupe "Obnova" Valeri Hajer nazvala je Trampove poteze "neprihvatljivim" i rekla da je "sada vrijeme da se pređe sa oslanjanja na odvraćanje".

"EU bi trebalo da bude spremna da primeni ciljane i proporcionalne kontramjere. Aktiviranje Instrumenta EU protiv prisile trebalo bi eksplicitno razmotriti, jer je on namijenjen upravo za situacije ekonomskog zastrašivanja ove prirode", rekla je ona.

Bernd Lange, nemački zastupnik iz grupe S&D i predsednik trgovinskog odbora Evropskog parlamenta, takođe je podržao nezapamćenu upotrebu "bazuke" u izjavi za Politiko.

"Ono što smo imali na umu kada smo sastavljali Zakon o mjerama protiv prinude sada se ostvaruje: Ako se trgovinska politika koristi kao politička poluga, možemo joj se odupreti različitim mjerama. Stoga pozivam Evropsku komisiju da odmah pokrene postupak i istragu", rekao je on.

Potpredsjednica grupe S&D za trgovinu Ketlin van Brempt pridružila se pozivima za korišćenje instrumenta za borbu protiv prisile. Odobravanje trgovinskog sporazuma, njenim riječima, "ne bi bilo 'pragmatično', već potpuno ludo".

"Ništa je drugo nego skandalozno to što Donald Trump koristi carine i ekonomske prijetnje kako bi iznudio nelegitiman teritorijalni zahtjev. Ako ovo nije prisila, šta je onda?", rekao je Van Brempt u saopštenju.

Tramp je u subotu najavio dodatnu carinu od 10 posto evropskim zemljama koje su doprinijele trupama malom kontingentu koji je stigao na Grenland ranije ove nedjelje. Ta carina će se povećati na 25 odsto počev od 1. juna, rekao je, i ostaće na snazi "dok se ne postigne sporazum o potpunoj i ukupnoj kupovini Grenlanda".

Evropski lideri su reagovali besno, insistirajući na tome da je slanje trupa na Grenland odgovor na Trampove tvrdnje o rastućim ruskim i kineskim pretnjama sjevernoatlantskom ostrvu. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Kosta upozorio je Vašington da će nove tarife naići na "zajednički odgovor".