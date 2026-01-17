Tramp uvodi carine evropskim zemljama: Na udaru ovih 8 država zbog Grenlanda

Predsjednik SAD Donald Tramp juče je zaprijetio uvođenjem carina zemljama koje ne podrže njegov plan o preuzimanju kontrole nad Grenlandom.

Predsednik SAD-a Donald Tramp juče je zaprijetio da bi mogao uvesti carine zemljama koje ne budu podržale njegov plan da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

"Mogao bih uvesti carine zemljama ako ne budu išle uz Grenland, jer nam je Grenland potreban zbog nacionalne bezbjednosti“, rekao je Tramp na okruglom stolu o zdravstvu u ruralnim oblastima u Bijeloj kući.

Tramp je danas objavio poduži post na svojoj mreži Truth Social: "Svjetski mir je u pitanju!"

"Godinama smo subvencionisali Dansku, kao i sve zemlje Evropske unije i druge, tako što im nismo naplaćivali carine niti bilo kakve druge oblike naknade. Sada je, nakon više od jednog veka, došlo vrijeme da Danska uzvrati – svjetski mir je u pitanju! Kina i Rusija žele Grenland, a Danska tu ne može učiniti baš ništa. Trenutno ga štite sa dvije psjeće zaprege, od kojih je jedna dodata tek nedavno.

Samo Sjedinjene Američke države, pod predsjednikomDonaldom Trampom, mogu igrati u ovoj igri – i to vrlo uspješno! Niko neće dirati ovaj sveti komad zemlje, pogotovo jer su u pitanju nacionalna bezbjednost SAD i bezbjednost svijeta u celini.

Uvođenje carina za 8 zemalja

Pored svega, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija i Finska putovale su na Grenland, iz zasad nepoznatih razloga. Riječ je o vrlo opasnoj situaciji za bezbjednost, zaštitu i opstanak našeg planeta, prenosi Index. Te zemlje, koje se upuštaju u ovu izuzetno opasnu igru, dovele su nivo rizika do tačke koja nije prihvatljiva niti održiva.

Stoga je neophodno da se, radi zaštite globalnog mira i bezbjednosti, preduzmu snažne mere kako bi se ova potencijalno pogibeljna situacija brzo i bez ikakve sumnje okončala.

Počevši od 1. februara 2026. godine, svim gore navedenim zemljama (Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija i Finska) naplaćivaće se carina od 10% na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države. Od 1. juna 2026. ta carina biće povećana na 25 odsto.