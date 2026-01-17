logo
Masovne demonstracije u Kopenhagenu: Građani protiv Trampovih planova o preuzimanju Grenlanda (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
U Kopenhagenu se održavaju masovne demonstracije protiv planova SAD da zauzmu Grenland.

Protest u Danskoj zbog Trampovih planova za Grenland Izvor: Emil Helms / AFP / Profimedia

Demonstranti su se okupili ispred američke ambasade u glavnom gradu Danske.

Ulice u gradu su blokirane, prenose danski mediji. Očekuje se da će protest danas biti održan i na samom Grenlandu, a demonstrante će podržati i lokalni biznismeni, prenosi RTRS.

Interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za Grenland nije novo, ali je u posljednjim mesecima dobilo dramatičan obrt.

Američki predsjednik Donald Tramp otvoreno je izjavio da je "neophodno" da SAD posjeduju Grenland, ne isključujući ni upotrebu sile.

Čak je plasirana i ideja o faktičkoj "kupovini" ostrva – nudeći novčanu nadoknadu svakom građaninu Grenlanda koji bi prihvatio američki suverenitet.

Razlog koji Vašington navodi jeste bezbjednost - strah od jačanja ruskog i kineskog vojnog i ekonomskog prisustva na Arktiku.

(Mondo)

Danska protest SAD Grenland

Darko

Hahahaha … ajmo Evropa i Danska, kada ste Srbima otimali Kosovo onda ste bilo vazni i jaki

zole

Ima li iko mlad na ovim protestima , starci ne znaju šta će od dosade pa izašli malo da se produvaju

