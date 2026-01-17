Masovne demonstracije u Kopenhagenu: Građani protiv Trampovih planova o preuzimanju Grenlanda (VIDEO)

U Kopenhagenu se održavaju masovne demonstracije protiv planova SAD da zauzmu Grenland.
Demonstranti su se okupili ispred američke ambasade u glavnom gradu Danske.
Ulice u gradu su blokirane, prenose danski mediji. Očekuje se da će protest danas biti održan i na samom Grenlandu, a demonstrante će podržati i lokalni biznismeni, prenosi RTRS.
Interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za Grenland nije novo, ali je u posljednjim mesecima dobilo dramatičan obrt.
BREAKING: Anti-US protests kick off in Europe— GlobePulses (@GlobePulses)January 17, 2026
Thousands rally in Denmark's capital with "Yankee GO HOME" chants
What's sparking this? Drop your thoughts below pic.twitter.com/7ooiSDtgQ6
Američki predsjednik Donald Tramp otvoreno je izjavio da je "neophodno" da SAD posjeduju Grenland, ne isključujući ni upotrebu sile.
Čak je plasirana i ideja o faktičkoj "kupovini" ostrva – nudeći novčanu nadoknadu svakom građaninu Grenlanda koji bi prihvatio američki suverenitet.
Razlog koji Vašington navodi jeste bezbjednost - strah od jačanja ruskog i kineskog vojnog i ekonomskog prisustva na Arktiku.
(Mondo)