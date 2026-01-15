logo
Fon der Lajen: Grenland može da računa na Evropsku uniju

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da Grenland može da se osloni na Uniju i da je tema bezbjednosti Arktika važna za blok.

Fon der Lajen o podršci grenlandu Izvor: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

"Ono što je jasno jeste da Grenland može da računa na nas - politički, ekonomski i finansijski. A kada je riječ o njegovoj bezbjednosti, diskusije o arktičkoj bezbjednosti su, prije svega, ključno pitanje za NATO", rekla je Fon der Lajenova na konferenciji za novinare na Kipru.

Ona je dodala da su Arktik i njegova bezbjednost ključne teme i za EU i da se zato investicije na Grenlandu udvostručuju.

Američki predsjednik Donald Tramp više puta je rekao da Grenland treba da postane dio SAD, ukazujući na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbjednost i odbranu "slobodnog svijeta".

Grenland Ursula fon der Lajen SAD

