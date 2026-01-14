"Tramp i dalje da osvoji Grenland": Propao prvi sastanak u Vašingtonu, Danci se obratili na ulici (Foto)

Ministar spoljnih poslova Danske otkrio da prvi pregovori sa Amerikom nisu dobro prošli.

Sastanak visokih zvaničnika Danske i Grenlanda i američkog potpredsjednika Džejmsa Di Vensa je završen u Vašingtonu, a danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen i grenlandska ministarka spoljnih poslova Vivijen Mocfeldt održali su zajedno konferenciju za medije ispred zgrade u kojoj je održan sastanak. Prema rečima Rasmusena, gotovo nikakav napredak nije ostvaren, prenosi britanski list "Gardijan".

"Vrlo mi je čudan ovaj američki pritisak. Slažem se za zabrinutošću oko bezbjednosti, ali je ovo definitivno nova bezbjednona situacija na Arktiku.

Moram da istaknem da su Sjedinjene Države same donijele odluku da godinama unazad smanjuju vojno osoblje na Grenlandu. Bilo ih je 10.000, a sada ih je 200.

Situacija je sada skroz drugačija, moramo da pronađemo odgovor na ovo. Nije neophodno da Sjedinjene Države preuzmu Grenland", započeo je Rasmusen.

Potom je govorio o potencijalnim prijetnjama. Otkriva da Danska i Grenland trenutno nemaju nikakve prijetnje.

"Trenutno nema direktnih pretnji od Kine i Rusije. Nismo uspeli da promijenimo stanovište Sjedinjenih Američkih Država.

Jasno je da predsjednik SAD-a ima želju da uzme Grenland. Mi smo vrlo jasno stavili do znanja da to nije u interesu Kraljevine Danske i Grenlanda.

Mi želimo blisku saradnju sa Sjedinjenim Državama. Ali to mora da bude kooperacija koja se bazira na poštovanju", dodao je Rasmusen.

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Američki predsjednik Donald Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi eventualno zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega rijetkim mineralima, a unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.