Vojna mobilizacija na sjeveru: Švedska šalje oficire na Grenland na poziv Danske

Vojna mobilizacija na sjeveru: Švedska šalje oficire na Grenland na poziv Danske

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Dansko Ministarstvo odbrane i Vlada Grenlanda najavili su da će Danska momentalno proširiti vojno prisustvo na ostrvu zbog rasta geopolitičkih tenzija na Arktiku, a slanje vojnika najavio je i švedski premijer Ulf Kristerson.

Švedska šalje oficire na Grenland Izvor: EC - Audiovisual Service

"Geopolitičke tenzije su se proširile na Arktik. Vlada Grenlanda i dansko Ministarstvo odbrane su zato odlučili da nastave proširene vježbe danskih oružanih snaga na Grenlandu, u tijesnoj saradnji sa saveznicima iz NATO-a. Od danas će biti prošireno vojno prisustvo na Grenlandu i oko ostrva", navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će vježbe obuhvatiti zaštitu ključne infrastrukture, podršku policiji i lokalnim vlastima Grenlanda, smještaj savezničkog osoblja, upravljanje borbenim avionima i obavljanje pomorskih operacija.

Kristerson je saopštio na "Iksu" da Švedska šalje "grupu vojnih oficira na Grenland na zahtjev Danske".

